Kerrankin asiallinen lausunto asiasta. Joku/jotkut on koittaneet olla näppäriä, mutta se nyt ei ole varsinaisesti eduskunnan kannalta, kuin edustajien imagoa haittaava ongelma. Systeemin mukaan on menty, jos systeemissä ongelmia, ne pitää korjata.

Oikeastaan nykysydeemille kaks vaihtoehtoa. Joko hommeli kuittilaskutteiseksi, tai sitten valtio hankkii kaupunkiasuntoja maakuntaedustajille, joille niitä vuokraa.

Ei taida eduskunnan ydintehtäviä toimia vuokranantajana, tai keskittää voimavaroja ihmisten yksityiselämän kyttäämiseen.

Selvittäkööt sotkunsa, ketkä sen on aikaansaaneetkin.