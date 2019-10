VR:n pääkonttorissa puidaan veturinkuljettajien saamia tekstiviestejä – Tästä on kyse työvuorokiistassa, joka uhkasi pysäyttää Helsingin lähijunat

Joutuvatko? En ole koskaan kuullut tällaisesta, että sijaisille ei ilmoiteta suoraan yllättävästä työvuorosta. Erikoista jos tällainen toiminta on laajemminkin käytössä. Yleensä vuorojen suunnittelijalle itselleenkin on helpompaa, että hän tietää, että sijaiset varmasti tietävät tulevansa seuraavana aamuna töihin.

Nythän tässä on se jippo, että vastuu on työntekijällä itsellään. Jos hän katsoo vuoronsa klo 17, mutta vuoromuutos on tullut järjestelmään klo 17.15, vastuu on silti työntekijällä. Tämä johtaa väistämättä siihen, että työntekijä käy katsomassa useamman kerran illan aikana, onko työvuoromuutoksia tullut. Sitä ei varmasti voi kutsua enää vapaa-ajaksi.