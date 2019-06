VR uudistaa junamatkustajien digipalvelut – Sovellus kertoo viivästyksestä heti ja lippuautomaatilla kelpaa lähimaksu

Syksyllä muutoksen kouriin joutuu myös lippujen maksaminen junassa, sillä käteistä ei enää kelpuuteta.

VR uudistaa junamatkustajien digitaalisia palveluita kesäkuusta alkaen. Muodonmuutoksen kokevat niin yhtiön verkkopalvelu (vr.fi), mobiilisovellus kuin lippuautomaatit. Lisäksi konduktöörien työvälineitä on jo päivitetty.

Muutoksia on valmisteltu myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketolan mukaan noin kaksi ja puoli vuotta. Asiakkaat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittelytyössä.

Ketolan mukaan junamatkustajien esiin nostamat ongelmat ovat liittyneet muun muassa omien matkojen muutoksista informointiin, paikanvaraukseen ja lippujen vastaanottamiseen.

Hyvin kokonaisvaltaisesta uudistuksesta huolimatta VR:n vanhat digitaaliset palvelut ovat toistaiseksi käytössä uusien rinnalla.

Mobiilisovellus kertoo myöhästymisestä heti

Uuden mobiilisovelluksen pääsee pian lataamaan sovelluskaupoista. Kirjautuminen tapahtuu VR:n Veturi-käyttäjätunnuksilla, ja sovellukseen pystyy tallentamaan valmiiksi omat maksutietonsa.

Sovelluksesta pääsee ostamaan junaliput sekä kauko- että lähijuniin, ja se näyttää käyttäjälle reaaliaikaiset tiedot esimerkiksi viivästyksistä ja junien liikkeistä. Liput saa nyt näkyviin myös offline-tilassa.

Demovaiheessa ollut sovellus on kehittäjätiimin mukaan saanut kokeilijoilta hyvää palautetta. Kiitosta on tullut erityisesti helppokäyttöisyydestä.

Ensimmäisessä versiossa on kuitenkin vielä joitakin puutteita, joihin tullaan vastaamaan. Tällä hetkellä algoritmi valitsee matkustajan puolesta istumapaikan, mutta paikan omatoiminen valitseminen vaunukartalta tulee mahdolliseksi myöhemmin syksyllä. Myöskään esimerkiksi lemmikin ilmoittaminen mukaan matkalle ja toistuvien matkatuotteiden, kuten sarjalippujen, osto ei sovelluksella vielä onnistu.

Alkusyksyllä myös VR:n verkkopalvelu (vr.fi) saa uuden ilmeen.

Lippuautomaatit tukevat esteettömyyttä

Uudistettujen lippuautomaattien asentaminen aloitettiin jo tämän viikon maanantaina, ja niitä nousee paraikaa ympäri Suomea.

Yksi näkyvimpiä muutoksia on aikaisempaa suurempi näyttö. Laitteen käyttömukavuutta on mietitty myös esteettömyyden näkökulmasta yhdessä vammaisjärjestöjen kanssa. Ruutunäkymää saa yhdellä painalluksella siirrettyä alemmas.

Uudet automaatit ovat lisäksi pakkastestattuja, ja niissä on automaattinen vikavalvonta, jolloin tieto häiriöistä lähtee heti eteenpäin. Uutuutena automaateissa on myös lähimaksun mahdollisuus.

Konduktöörien työvälineitä on alettu päivittää jo aikaisemmin. Välineiden määrä vähenee, ja fyysisiä laitteita on muutettu sovellusten muotoon. Viime viikosta asti on muun muassa ollut testikäytössä uusi viivakoodinlukija.

Muutoksen kourissa ovat myös maksutavat VR:n junissa. Tämän vuoden syksyyn mennessä käteinen ei enää kelpaa maksuvälineeksi junalipuista. VR tiedotti asiasta ensi kertaa aiemmin keväällä. Syynä muutokselle on käteismaksamisen huomattava väheneminen. Tästä huolimatta esimerkiksi ravintolavaunuissa käteinen kelpaa yhä.