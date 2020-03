VR sulkee junien ravintolavaunut ja kärrymyynnin lauantaina koronaviruksen leviämisen estämiseksi

No sillähän se estyy. Kyllä julkinen liikenne on nyt tullut tiensä päähän huolimatta sosialististen ministerien ideologisista haihatteluista. Rautatiet on varattava kokonaan tavaraliikeenteelle ja tavarat pois maanteiltä milloin vain mahdollista. Henkilöliikenne on kiellettävä lopullisesti yli 4 henkilön yksiköissä mukaanlukien taksit ja perhebussit. Suomessa ei ole niin tiheää asutusta, etteikö liikennettä voitaisi järjestää ihmisarvoisella tavalla. Mökkeily ei ole tarpeellista liikennettä vaan vastuuton harrastus.