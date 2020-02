VR poisti koronavirusepäilyn vuoksi junavaunuja käytöstä, myös Mikkelissä uusi epäily – "Varotoimenpiteenä on tehty ylimääräinen tehosiivous"

VR:n junassa matkustanut henkilö kertoi oireistaan itse. VR kertoo tehneensä potilaan käyttämissä vaunuissa tehosiivouksen. Kaukojuniin on jo aiemmin varattu hengityssuojaimia ja suojakäsineitä koronavirustartuntojen varalta. Finavia selvittää parhaillaan, onko henkilö liikkunut Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä on tutkittavana yksi henkilö mahdollisen koronavirustartuntaepäilyn vuoksi. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta keskiviikkona aamupäivällä.

Henkilöä hoidetaan sairaalassa hengitystieinfektio-oireiden vuoksi. Sairaalan mukaan tutkittavana olevasta henkilöstä on otettu koronavirusnäytteet.

Sairaanhoitopiirin mukaan tutkimustulokset varmistuvat torstaiaamuna. Sairaanhoitopiiri tavoittelee myös niitä, jotka ovat voineet altistua virukselle.

Epäily koronavirustartunnasta tuli esille eilen tiistaina.

Myös Mikkelissä epäillään koronavirusta

Myös Mikkelissä tutkitaan koronavirukseen mahdollisesti sairastuneen henkilön tautiepäilyä.

Asiasta kertoo Yleisradio.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä (Essote) kerrotaan, että laboratoriotuloksia saadaan huomenna.

Yle ei uutisessaan kerro, onko Mikkelissä Essoten terveydenhuoltoon hakeutunut henkilö oleskellut ulkomailla vai mistä epäily koronavirukseen sairastumisesta on lähtöisin.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kuvaa tilannetta rajatapaukseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan laboratoriotesteihin päästäkseen henkilöllä pitää oireiden lisäksi olla yhteys joko epidemia-alueelle tai kontakti koronavirukseen sairastuneeseen henkilöön.

VR vakuuttaa matkustamisen olevan turvallista

Kyse on junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalta Jyväskylään matkustaneesta henkilöstä. VR:n mukaan henkilö kertoi virukseen viittaavista oireistaan itse.

– Vaunuissa, joissa kyseinen henkilö on matkustanut, on varotoimenpiteenä tehty ylimääräinen tehosiivous, kertoo VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen Lännen Medialle.

Tuominen korostaa, että kyse on vasta tartuntaepäilystä. Junissa on näinä viikkoina ruuhkaa hiihtolomien vuoksi. Tuomisen mukaan junissa uskaltaa matkustaa turvallisin mielin.

– Kaukojuniin on varattu hengityssuojaimia ja suojakäsineitä tartuntaepäilyjen varalta. Hyvä käsihygienia on paras tapa suojautua virukselta, Tuominen muistuttaa.

Finavia selvittää matkustajan kulkureittiä

Finavia selvittää parhaillaan koronavirusepäilyn vuoksi sairaalahoitoon hakeutuneen henkilön matkareittiä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella.

Finavian viestintäpäällikön mukaan tällä hetkellä varmistetaan sitä, onko henkilö liikkunut Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta vai onko hän vain ajanut junalla aseman kautta.

– Me selvitämme parhaillaan, mitä reittiä pitkin matkustaja on liikkunut. Reitin selvittäminen ottaa oman aikansa, Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla sanoo Lännen Medialle.

Mikäli matkustaja on kulkenut lentoaseman kautta, varautumistoimenpiteet aloitetaan heti. Tässä vaiheessa keskustellaan myös terveysviranomaisten kanssa, mitä heidän mielestään lentoasemalla pitäisi tehdä.

– Jos tällainen tautiepäily tulee, me ryhdymme välittömästi toimiin. Olemme tehostaneet lentokentän siivousta jo silloin, kun ensimmäiset tiedot koronaviruksesta tulivat. Meillä on täyden valmiudet tällaisten tilanteiden varalle, Kåla sanoo.



VR:n toimista uutisoi aiemmin keskiviikkona Yle.

Suomessa yksi varmistettu tartunta

Suomessa on todettu aiemmin yksi koronavirustartunta. Kyseessä oli kiinalaisturisti, joka hakeutui sairaalahoitoon influenssaoireiden vuoksi Inarissa.

Hänet siirrettiin hoidettavaksi Lapin keskussairaalassa, jossa otetut testit kertoivat, että kyseessä oli koronavirus. Henkilö saatiin hoidetuksi eikä tauti päässyt leviämään.

Maailmalta on jälleen keskiviikkona raportoitu tartuntojen laajentuneen. Tulevat viikot ovat THL:n asiantuntijan mukaan ratkaisevia koronaviruksen leviämisen ennustamisessa.

Koronavirustapauksia on tähän mennessä todettu yhteensä noin 81 000, joista Manner-Kiinan ulkopuolella noin 3 000. Tautiin on kuollut 2 760 ihmistä, joista suurin osa Hubein maakunnassa Kiinassa.

Euroopassa on todettu yhteensä noin 380 tapausta. Italiassa selvitetään parhaillaan tartuntaketjuja etenkin Lombardian alueella, mutta virusta on tavattu muissakin maissa.

Juttua on päivitetty klo 11.51: Juttuun on lisätty VR:n kommentit.



Juttuun on lisätty kello 12.14 Finavian viestintäpäällikön kommentit.

Juttuun on lisätty kello 17.08 Mikkelin koronavirusepäilystä.