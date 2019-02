Volvo V60, Ford Focus, Kia Ceed ja Lexus ES300h veivät kärkisijat TM:n perinteisessä talvivertailussa

Dieselmoottorinen Volvo V60 D3 vei voiton ja ylsi ainoana täyteen viiteen lumihiutaleeseen Tekniikan Maailma-lehden laajassa 15 auton talvivertailussa.

Volvo saa ylistystä ajettavuudesta kaikissa olosuhteissa. Dieselin lämmityslaite on hyvä, mutta sen tukena on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, joka kuluttaa lisää.

Moitteita Volvo sai led-lähivaloistaan. TM on aiemminkin kiinnittänyt huomiota takavuosina loistavista valoistaan tunnetun Volvon notkahdukseen uusien mallien valotehon suhteen.

Kakkossijan jakoivat bensaturboilla varustetut Ford Focus 1.5 Ecoboost ja Kia Ceed 1.4 T-GDI.

Uusi Focus kerää huippuarviot tietuntumasta sekä jarrutus- ja kiihdytyskokeista. Fordin nykyään kolmisylinterinen 1.5 Ecoboost ei ole kovin "eko", sillä bensa maistuu melko reippaasti. Vastaavasti Focuksen lämmityslaite on koko testin paras.

Focuksen kalleimmatkin lisävaruste-ledivalot yltävät vain hyvään arvosanaan.

Kia Ceedia TM kehuu hyväksi kokonaisuudeksi kaikissa oloissa. Luistonhallinta toimii turhan innokkaasti, ja autolla oli vaikeuksia kitkaerojarrutuksessa, jossa toisen puolen renkaiden alla on pitoa, mutta toinen puoli on liukkaalla pinnalla.

Kolmossijalle pinnisti testiautojen kalleinta päätä edustanut hybridi-Lexus ES300h. Sen hybridivoimanlähteen hyötysuhde on kehno kylmänä mutta erinomainen lämmettyään. Lexus sai kehut myös mukavuudesta ja lähivalotehosta.

Ei yhtään aivan surkeaa

Vertailuporukasta kehnoimmiksi talviominaisuuksiltaan arvioitiin Opel Combo Life, Mitsubishi Eclipse Cross, Dacia Duster SCe 115 sekä Jaguar E-Pace D150. Duster oli ainoana vertailussa nelivetoinen, mikä ei kuitenkaan auttanut kovin korkeaan sijoitukseen talvitesteissä.

Huomionarvoista on, että täysin onnettomaksi ei arvioitu yhtäkään vertailun ajokeista. Hännille jäänyt Opelkin kuittasi kaksi lumihiutaletta viidestä mahdollisesta.

Opelin iso kabiini vaatii TM:n mukaan lisälämmittimen hankintaa lisärahalla pysyäkseen lämpimänä. Mitsubishia rokotti taas onneton ohjaus. Dacia Duster puolestaan etenee nelivedolla hyvin, mutta kuluttaa ja päästää paljon.

Vertailuun osallistuivat BMW X2, Citroën C4 Cactus, Dacia Duster, Honda CR-V, Hyundai Kona, Jaguar E-Pace, Mitsubishi Eclipse Cross, Audi A1, Ford Focus, Kia Ceed Mercedes-Benz A, Lexus ES, Peugeot 508, Volvo V60 sekä Opel Combo.

TM:n mukaan moottorimalleiksi, vaihteistoiksi ja varustetasoiksi maahantuojia pyydettiin valitsemaan ne, jotka he ovat todenneet tai arvioineet Suomessa suosituimmiksi sillä ehdolla että ne ovat myös kaksivetoisia.

Vertailuun päätyi 11 bensiiniautoa ja neljä dieseliä. Autoista 11 on automaattivaihteisia, joista yksi on hybridi, ja poikkeuksena säännölle yksi auto eli Duster on nelivetoinen ja sellaisenakin ryhmän halvin.