Virustartunnat laskevat edelleen – vuorokaudessa tuli 62 varmistettua tapausta, testausten määrä kasvaa

THL:n tilastojen mukaan influenssatapauksien määrä Suomessa on romahtanut koronaviruksen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden takia. On kuitenkin mahdotonta tietää, mikä tauti on päällä, jos ei ole mahdollista päästä testiin. Testi maksaa noin 200 euroa. Se on pieni raha työnantajalle tai yhteiskunnalle, jos työntekijä joutuu olemaan kaksi viikkoa pois töistä.