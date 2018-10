Eipä Paateroa saatu tutkimaan eikä kirjaamaan rikosilmoitusjärjestelmään "Rikille" ympäristörikoksia eikä räjähdelain mukaisia laittomuuksia. Aivan sama peli kuin nyt kyseessä lain vaatimat kirjaukset puuttuu ja tukimukset. Paateron aikana rikosilmoitukset muuttui kanteluiksi MITEN SE ON MAHDOLLISTA? Asiamme siirrettiin Paateron aikana poliisin sisäiseen tutkintaan siellä se on vieläkin MITEN ON MAHDOLLISTA?