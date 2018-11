Virastot neuvovat, miten vältät sudenkuopat pikkujoulutaksissa: Kysy kyydin hinta ennen matkan alkua ja pyydä kuitti matkasta

Taksinkäyttö vilkastuu perinteisesti pikkujouluaikaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi muistuttavat taksinkäyttäjiä muutamista asioista.

"Jotta taksimatka sujuisi mahdollisimman hyvin, muista kysyä hinta ennen taksiin astumista, pyydä aina kuitti matkasta ja saatavuuden varmistamiseksi tilaa taksi ennakkoon", virastot huomauttavat.

Taksien hinnoittelu vapautui liikennepalvelulain voimaantulon myötä heinäkuussa.

"Taksia harvemmin käyttävän kannattaakin kerrata perusfaktat taksiliikenteen muuttumisesta. Kolme perusasiaa – hinnan kysyminen, kuitin pyytäminen ja ennakointi – helpottavat taksinkäyttöä niin arkena kuin juhlissakin."



Taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen, tilaustavan ja haluttujen lisäpalveluiden mukaan. Olennaista on, että asiakas tietää taksiin astuessaan, mitä kyyti tulee maksamaan tai millä perusteella hinta määräytyy. Jos matkan hinta ylittää 100 euroa, niin kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa.



Taksimatka saattaa joskus poiketa siitä, mitä on alun perin sovittu. Virastot painottavat, että virhetilanteissa on tärkeää, että kuluttajat käyttävät oikeuksiaan. Kuljettajalta kannattaakin aina pyytää kuitti, koska se helpottaa ongelmien selvittämistä.

Päivystyvelvollisuus poistui



Taksien päivystysvelvollisuus poistui lakiuudistuksen myötä, minkä takia taksi kannattaa tilata ennakkoon saatavuuden varmistamiseksi erityisesti yöaikaan tai kaupunkien ulkopuolella.



– Jos taksin tilaa sovelluksella, niin nämä kaikki asiat niputtuvatkin kätevästi yhteen: hinta näkyy suoraan tilattaessa, sovellus yleensä kertoo, koska taksi on tulossa ja kuitti jää sähköisenä talteen, muistuttaa Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.



Taksinkäytön muutoksiin voi tutustua myös KKV:n ja Trafin animaatioissa (linkki vie YouTubeen), joissa käsitellään taksimuutosta yleensä, taksimatkan hinnan määräytymistä, taksin käyttöä liikunta- ja toimintarajoitteisten näkökulmasta sekä sitä, mitä tehdä, jos kaikki taksimatkassa ei menekään toivotusti.



– Taksipalvelut ovat nyt kuin mikä tahansa muu palvelu, joita ei hankita ilman, että sen hinta tiedetään etukäteen. Kuluttajalla on oikeus saada taksilta tai välityskeskukselta tieto matkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista jo ennen matkan vahvistamista tai sen alkamista, painottaa KKV:n lakimies Jukka Kaakkola.