Virastot auki iltaisin ja viikonloppuisin, ehdottaa EK – "Jos aukioloa pidennetään jonain iltana, aukeaisi virasto jonain päivänä vähän myöhemmin"

Virastoja on ollut auki iltaisin ja ne asiakkaat, jotka silloin kävivät, olisivat voineet käydä myös päivällä. Voihan sitä esittää, mutta voi tulla haasteita työntekijöiden kanssa. Vuorotyö tarkoittaa lisiä ja sehän on EK:n mielestäkin pahinta, joten pitää säästää. tietenkän ei voi maksaa mitä ylimääräistä. ehkä seuraava esitys on, että kiky-hengessä jokainen virkamies joutuu työskentelemään vähintään yhden päivän palkatta lauantaisin tai iltaisin.