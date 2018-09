Viranomaisten tietoon tulleiden rikosten määrä väheni viime vuonna

Viranomaisten tietoon tuli viime vuonna noin 456 000 rikosta, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna, kertoo tänään julkaistu Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) vuosikatsaus.

Krimon mukaan poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vähentynyt 1990-luvun alusta asti, mutta eri rikoslajeissa kehitys on ollut osin erisuuntaista. Esimerkiksi petosten, etenkin maksukorttipetosten määrä on lisääntynyt viime vuosia lukuun ottamatta.

Henkirikokset ovat vähentyneet 1990-luvun puolivälistä alkaen, mutta raiskausrikosten määrä on puolitoistakertainen verrattuna 2000-luvun loppuvuosiin. Pahoinpitelyjen määrä kasvoi 2010-luvulle asti, mutta vuodesta 2012 määrä on vähentynyt selvästi, katsaus kertoo.

Rikollisuuden muutoksiin ovat Krimon mukaan vaikuttaneet muun muassa väestön vanheneminen, tietotekniikan kehitys ja maahanmuutto.

Kameravalvonta narauttaa yhä useamman kaahaajan

Rikokset vähenivät, mutta liikennerikkomusten määrä kasvoi viime vuonna. Tällöin kirjattiin 406 000 liikennerikkomusta, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 2016.

Krimon mukaan liikennerikkomusten määrä alkoi kasvaa voimakkaasti sen jälkeen, kun ylinopeuksia valvova automaattinen kameravalvonta otettiin käyttöön 2000-luvulla.