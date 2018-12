Viranomaiset varautuvat jo kyberhyökkäyksiin ensi kevään vaalien varalle – Vaalijohtaja: "Meillä on keinot, jos tulee palvelunestohyökkäys"

Useat vaalit ja puheenjohtajuus

Suomessa järjestetään ensi vuonna varmuudella eduskuntavaalit (14.4.2019) sekä europarlamenttivaalit (26.5.2019).

Lisäksi, jos sote- ja maakuntauudistukset toteutuvat, ensi vuonna pidetään myös maakuntavaalit. Ne on kaavailtu pidettäviksi europarlamenttivaalien yhteydessä.

Suomi aloittaa 1. heinäkuuta 2019 puolivuotisen kautensa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona. Suomi oli puheenjohtajana viimeksi 2006.

Vaalivaikuttaminen on noussut viime vuosina esiin monissa länsimaissa. Kaikkein äänekkäimmin Venäjää on syytetty vaaleihin puuttumisesta, muun muassa Yhdysvalloissa 2016. Venäjä on kiistänyt väitteet.