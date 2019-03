Viivy vielä hetki, toivoi Alatalo - Pekkarinen ja Zyskowicz saavuttivat eduskuntaurallaan 40 vuoden virstanpylvään, parivaljakolla huuli lentää ja eripuraa on ani harvoin

Tämä parivaljakko on kukaties paras esimerkki siitä kuinka demokratia ei oikein toimi, poliitikot on juuttuneet samoihin asemiinsa 40 vuodeksi! Neuvostoliittokin on ehtinyt kaatua... Täytyisi pystyä uudistumaan mutta puolueet on sitä mitä niiden kivettynyt organisaatiokin. Ja äänestäjät ei kaiketi ymmärrä mistä on kyse.