Viikonloppuna moni asia voi olla toisin – ravintolat ovat kiinni ja Uusimaa kenties erityksissä jopa juhannukseen saakka

Päättämättömyys on helpointa, päätösten teko vaikeata. Mutta kun tottuu tekemään päätöksiä ja virheitäkin, ei se olekaan yhtäkkiä niin kauhea asia. Virheiden teossakin on hyvä ottaa aina suunta niin että ei tee fataaleja... Tekee vain sellaisia jotka on korjattavissa!