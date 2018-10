Viikon lopuksi: Virheen pelossa on sinun uutta opeteltava – vajavaisuus on toistunut ja tainnuttanut monta sukupolvea

Ääneenlukeminen kuului koulupäiviin toistuvasti ainakin vielä 1970-luvulla. Liekö kukaan virkamiehistä missään hallintoportaassa ohjeistanut opettajat arvioimaan oppiko kukaan mitään äänenluennan aikana.

Mielenkerrostumissa elää muistikuva siitä, että itse kunkin keskittymiskyky katosi omaa lukuvuoroa pelätessä. Päät painuivat kohti pulpetin kantta. Näköala sumeni äärettömäksi avaruudeksi. Piinaavien minuuttien aikana haavekuviin nousi oppituntia seuraava ruokatunti. Jopa tilliliha alkoi tuntua unelmien täyttymykseltä.

Eräs suurien ikäluokkien edustaja, 1940-luvun lopulla syntynyt yli 70-vuotias mies muisteli miten ääneenlukemisen menetelmä toimi hänen kansakouluaikanaan 1950-luvulla. Silloin koulukkaat onnistuttiin pysäyttämään herpaantumattomaan tarkkaavaisuuteen käsillä olevaa lukukappaletta kohtaan.

Salaisuus oli tämä: Kun kukin luki vuorollaan ääneen läksykirjaa, toiset oppilaat kuuntelivat opettajan kehotuksesta korvat pystyssä milloin tapahtuu virhe. Ja kun virhe aina viimein pääsi lukijan suusta, kaikkien muiden tuli huutaa yhteen ääneen kolme kertaa: Virhe, virhe, virhe!

Jotkut uupuivat joukkojen kiljumisesta. Monet selvisivät, mutta osa heistä kärsii loppuelämänsä pelkotiloista, vapinasta ja virheitä vilisevistä painajaisunista. Parhaiten näyttävät pärjäävän ne ulkokuoreltaan äänekkäät, jotka oppivat aina tilaisuuden tullen liittoutumaan keskenään ja hokemaan: Virhe, virhe, virhe! Ja ihmisen elämässä kyllä riittää virheitä toitotettavaksi. Maailmanhistoria on täynnä kaikkea muuta kuin sankaritarinoita, vaikka valtavirtaa edustava historiankirjoitus keskittyy rakentamaan vain voittajien kiiltokuvia.

Esimerkiksi 1900-luku on täynnä vajavaisten enemmistön hiljaista sopeutumista – suomalaista koulua suuremmissakin pyörteissä. Filosofian tohtori, historianopettaja ja entinen kansanedustaja Päivi Lipponen kuvaa Ihmisyyden vuoksi -esikoisromaanissaan, miten järjestelmät määräsivät lopulta yksittäisten ihmisten kohtaloita Suomessa, Neuvostoliitossa, Saksassa ja koko Euroopassa vuosina 1917-1945.

Päivi Lipponen määrittelee teoksensa "faktafiktioksi", jonka tapahtumat, ihmistarinat ja suurin osa repliikeistä perustuvat todellisiin tilanteisiin ja lähteisiin. Esitys on kuitenkin kaunokirjallinen. Kirjan päähenkilöiden vaiheet kietoutuvat toisiinsa oltiinpa Helsingissä, Moskovassa, Berliinissä, Leningradissa, Varsovassa, Auschwitzissa, Ukrainassa tai Siperiassa.

Lipposen luoma tarina kertoo kipeästi, miten ihminen uskoo asiaansa, haluaa rakastaa ja rakentaa hyvyyttä ympärilleen, mutta miten helposti hän silti mukautuu joukon jatkoksi tukemaan kehitystä, joka pahimmillaan kääntyy rikokseksi itseä ja ihmiskuntaa vastaan.

Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna saivat lääkäri Denis Mukwege ja ihmisoikeusaktivisti Nadia Murad. Heitä yhdistää työ ihmisen puolesta niin, että sodat siistiytyisivät edes sen verran, että sotilaat eivät enää pitäisi joukko-oikeutenaan raiskata vastaantulevia ihmisiä.

Sotaan ajaudutaan, kun luottamus osapuolten välillä katoaa, eivätkä keskustelu eli politiikka ja diplomatia enää auta. Sotia on aina edeltänyt ihmisjoukkoihin tarkoituksella tai tahattomasti lietsottu pelko toisenlaisia kohtaan. Pelko tappaa luottamuksen, ja pelkäävä jos kuka altistuu helposti lyömään vierasta, jonka hän näkee virheenä.

Sota tuottaa ainoastaan uhreja. Heistä raiskatuksi joutuneet ovat yleensä kaikista syyttömimpiä sotaan. Harvoin he ovat huudattamassa muita tai ovat itse paasaamassa syytöksiä muista.

”Ja kun virhe aina viimein pääsi lukijan suusta, kaikkien muiden tuli huutaa yhteen ääneen kolme kertaa:Virhe, virhe, virhe!”

Yle esitti kuukausi sitten television ykköskanavalla Oslon päiväkirjat -dokumentin, jonka mukaan Lähi-idän rauha oli lähellä salaisten rauhanneuvottelujen ansiosta 1990-luvun alussa.

Israelin pääministeri Jitzhak Rabin ja Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n johtaja Jasser Arafat sopivat silloin, että molemmat tunnustavat toistensa oikeuden olla olemassa. Siis tunnustavat toistensa oikeuden olla olemassa.

Rabin, Arafat sekä Israelin ulkoministeri Simon Peres myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto 1994. Kun rauhanneuvottelut tulivat julkisuuteen, rauhanprosessi kuihtui kiihkoilijoiden takia. Jitzhak Rabin tapettiin salamurhassa vuonna 1995.

Virheiden pelon painolasti on toki hieman eri mittaluokan ilmiö kuin häiriötila nimeltä sota. Yhteistä niissä kuitenkin on. Molemmat saavat alkunsa, kun uhmakas yrittää hallita tai kiusata vähemmän uhmakasta.

Aleksis Kivi kuvaa Seitsemässä veljeksessä, miten metsäläispojat koettavat sopeutua aikansa normeihin. Ylitsepääsemättömäksi meinaa muodostua lukemaan opettelu.

Historioitsija Teemu Keskisarja kuvaa uudessa "elämänkertomuksessa", Saapasnahka-torni -kirjassaan Aleksis Kiven jatkuvia vaikeuksia Seitsemän veljeksen kanssa. Yritykset romaanin ääneen lukemisesta kokoon kutsutulle ystäväjoukolle menivät kerta toisensa jälkeen mönkään, kun tilannetta jännittänyt kirjailija oli aina liian päissään.

Lopulta professori August Ahlqvist masensi Kiven katkerilla kritiikeillään. Keskisarjan mukaan professori jatkoi vielä Aleksis Kiven kuoleman jälkeen vihapuhetta julkaisemalla Kivestä pilkkarunon.

Paljon on iloisia merkkejä siitä, että uudet sukupolvet nujertaisivat aikaisempaa vähemmän toisiaan. Heidän rohkeuttaan ei ole latistettu. He ehkä välttyvät turhalta pelokkuudelta tai sisuskaluja jyytävältä häpeältä. Virhe on heille mahdollisuus, ei uhka.

Lentopalloilun passari saattaa edelleen lipsauttaa passin vahingossa hieman väärään kohtaan, mutta nykypäivän hakkurihyökkääjä osaa hakea pallon ja korjata passarin virheen. Siitä syntyy menestyksekästä joukkuepeliä.

Tove Jansson kuvaa Taikurin hattu -teoksessaan Nuuskamuikkusta – tuota rauhaa, riippumattomuutta ja vapautta rakastavaa kulkijahahmoa: "Kaukana heistä vaelsi Nuuskamuikkunen. Hän kulki niin lähellä sähiseviä laineita kuin mahdollista, ja kun ne yrittivät näykätä häntä kengistä, hän hyppäsi sivuun ja nauroi. Se oli laineiden mielestä aika ärsyttävää!"