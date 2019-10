Stalinin vainoharhaisuus lopetti tuhansien Neuvostoliitossa asuneiden suomalaisten elämän. Kuinka monen tarkemmin, on yhä selvittämättä. Tieto voi jäädäkin pimentoon.

Toimittaja Pekka Mikkola. KUVA: Soini Teija

Neuvostoliiton suomalaisten kohtalo diktaattori Josif Stalinin kaudella on pulpahtanut jälleen keskusteluun. Yhtenä kimmokkeena on toiminut Unto Hämäläisen kirjoitus HS:ssa. Toimittaja oli yrittänyt selvittää, mitä meillä tiedetään niistä suomalaisista, jotka joutuivat Stalinin vainojen uhriksi 1930-luvun Neuvostoliitossa.