Viikon lopuksi: Sairaaksi diagnosoitu nuoruus on herkkä hoidettava – puheet siitä, kuinka ennenkin jaksettiin kahlata umpihangessa ovat joutavia ja suuren ongelman syrjään sysääviä

Nuorten mielenterveysongelmista on tullut kansantauti, jonka syitä vasta arvaillaan. Apua on helpompi hakea kuin ennen, mutta tutkija varoittaa myös läpi arjen tunkevan diagnosoinnin vaaroista.

Yli 400 000 suomalaista saa vuosittain sairausvakuutuskorvausta masennuslääkkeistä. Uudenmaan erikoissairaanhoitopiirin alueella melkein joka kymmenes nuori on psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas. Digipelaaminen tai perheen vähävaraisuus on ongelma yhtä monelle. Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveysongelma.