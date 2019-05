Viikon lopuksi: Punaisen viivan juhla kaipaa vielä pientä viilausta

Vaalilainsäädännön valuvika on tunnistettu suuriruhtinaskunnan ajoista lähtien, mutta piilevä äänikynnys on yhä sietämättömän korkea. Järjestelmän eriarvoistavista piirteistä ei ole päästy eroon.

Eduskuntavaalit on taputeltu, valtakirjat tarkastettu ja menossa on hallituksenmuodostuksen kiihkeät vaiheet. Ehdokkaat ja eduskuntaan valitut kansanedustajat on läpivalaistu. Ensimmäiset kohut on koettu, sillä kaikki eivät ole ihan sitä, mitä on annettu ymmärtää.