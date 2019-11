Jo 700 000 suomalaista on kokeillut kannabiskasvin vaikutuksia. Eduskuntaan edennyt kansalaisaloite tuskin muuttaa lakia, mutta edesauttaa toivottavasti kiihkotonta keskustelua aiheesta.

Ihminen on aina hakenut päihteistä voimakkaita tunteita, mielihyvää ja helpotusta ahdistukseen. Päihteillä on niin luja ote aivojen mielihyväkeskukseen, ettei niiden käyttö lopu koskaan. Nyt esillä on kannabis, kun yli 50 000 suomalaista vaatii kansalaisaloitteessa sen käytön rangaistavuuden poistamista.