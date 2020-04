Yksityisautoilu on tienristeyksessä ja siksi aihe on herkullinen politisoinnille. Autoilu kuitenkin muuttuu, edustivatpa päättäjät mitä väriä tahansa.

Autoilu on aihe, joka herättää tunteita oli sitten ratin takana tai matkustaja, intohimoinen autojen harrastaja tai bussin penkin kuluttaja. Maailma on ehdottoman riippuvainen kumipyörien pyörimisestä myös tulevaisuudessa ja siksi yhteiskunnan on varauduttava autoilun muuttumiseen tavalla tai toisella.