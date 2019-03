Viikko paikallislehdessä viitoitti Jouko Jokisen toimittajan uralle – vapaa-ajalla Ylen päätoimittaja soutaa kaverin kanssa

Ylen pitää miettiä koko ajan julkisen palvelun toimintaa, miksi se on olemassa, ja miten käytetään yhtiölle suotu verorahoitus, sanoo päätoimittaja Jouko Jokinen.

– Oli aavistus siitä. Olin hyvä ainekirjoittaja, ja äidinkieli oli ainoa aine urheilun ohella, jossa koulussa pärjäsin, muistelee Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jouko Jokinen.

Hän alkoi Jyväskylän yliopistossa opiskellessaan kirjoittaa ylioppilaslehteen ja hakeutui kesätoimittajaksi Kuorevesi-Mänttä-Vilppula-lehteen. Itselleenkin yllättäen Jokinen pääsi sinne hyvin vähäisellä kokemuksella.

– Kun olin ollut lehdessä viikon toimittajana, tajusin, että tämä on minun ammattini.

Yliopistossa Jokinen viihtyi kolme vuotta ja sai suoritettua humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, kotimainen kirjallisuus pääaineena. Sen jälkeen hän pääsi Sanoman toimittajakouluun ja oli luontevaa siirtyä Helsinkiin.

– Ei voi sanoa, että olisin gradua vaille maisteri, koska opinnot eivät päässeet niin pitkälle. Kyllä vähän opiskelin sen jälkeen, mutta ei työn ohessa jaksanut. Se on hieman jäänyt harmittamaan.

Helsingin Sanomien kasvatiksi itseään kutsuva Jokinen vietti lehdessä 17 vuotta, pääosin urheilussa ja päällikkötehtävissä. Sitä seurasivat Satakunnan Kansan ja Aamulehden päätoimittajuudet, ennen kuin kutsu käviYleisradioon.

Ylen päätoimittajuus tuli Jokiselle mieleen vasta, kun headhunter soitti.

– Kysyin, että oletko katsonut syntymävuoteni oikein. Olin silloin 58-vuotias.

Jokisen mukaan tilanne Ylessä oli rauhoittunut aika pian edeltäjän Atte Jääskeläisen lähdön jälkeen.

– Ei täällä mitään kriisiä ollut.

Jokinen sanoo, että koko ajan pitää miettiä julkisen palvelun toimintaa, miksi se on olemassa, ja miten käytetään yhtiölle suotu verorahoitus niin, että se olisi suomalaisten hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

– Uutis- ja ajankohtaispuolella vastuu on aika selkeä. Vastaamme uutistoiminnasta Suomessa ja katamme suomalaisten uutistarpeen 24/7 kaikilla sektoreilla. Meihin voi luottaa, olemme osa yhteiskunnan infraa sähkö- ja tietoverkon tapaan.

Tärkeää on Jokisen mukaan ennakoida, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Pitää kertoa, mitä tapahtuu, ja yrittää analysoida sitä. Peruspalvelun lisäksi pitää pystyä tuottamaan uutta tietoa.

Ulkomaanuutisissa Jokinen näkee, että Suomessa on tarvetta kattavampaan Venäjä-uutisointiin. Kevään aikana lisätään myös uutisointia Euroopasta EU-vaalien ja Suomen puheenjohtajuuden edellä.

Koulutus, sivistys, kansanvalistus, läpinäkyvyys, koko Suomen muistaminen, asioitten toistaminen. Eikä saa provosoitua. Siinä Ylen tehtäviä Jouko Jokisen mukaan.

Ylellä on iso vastuu myös vaaleissa, ohjelmia on paljon eri näkökulmista. Tänä vuonna ei kuitenkaan tehty ehdokkaiden videohaastatteluja.

– Se on kallis projekti, ja toisaalta ehdokkaat pystyvät itse tekemään omat videonsa. Viimeksi yleisön kiinnostus meni lisäksi hieman pilailun puolelle ja koulukiusaamisen henkeen.

Joka kesä Jokinen käy kaverinsa kanssa soutamassa eri reittejä.

– Ensi kesänä varmaan soudetaan Tukholman seudulla. Tämmöinen harrastus on. Soutuveneen vauhti on sopiva, että pystyy havainnoimaan.

”Innostuin urheilusta jo pikkupoikana”

Olin ollut aika huono oppilas siihen mennessä, ja lukion alku oli ollut vaikeaa. Kai se aika paljon on tiimistä kiinni, ja Haapamäellä motivoiduin lukemaan. Koulusta on jäänyt monta hyvää kaveria, muun muassa soutukaverini on samalta luokalta.

Keuruun eteläpuolella sijaitseva Vilppula oli kilpaurheiluharrastukseni näyttämö. 89-vuotias äitini asuu siellä edelleen. Siellä oli kaksi merkittävää urheiluseuraa. Vilppulan Tähti oli TUL:n seura, jossa pelasin lentopalloa, mutta kuulaa työnsin SVUL:n seurassa Vilppulan Veikoissa.

Kyllä tajusin, että Vilppula oli paikka, jossa 1918 oli tehty historiaa, mutta en nuorena poikana kauheasti asiaa ajatellut, ja molemmissa seuroissa otettiin hyvin vastaan. Missä harrastettiin mitäkin, sen mukaan mentiin. Kyllä joku vanhempi saattoi rypistää kulmiaan ja katsoa, että on molemmissa seuroissa mukana, mutta kaikki olivat hyvin reiluja.

Innostuin yleisurheilusta jo pikkupoikana. Kuulantyönnössä kilpailin kaksikymppiseksi, ja olin silloin nuorten Suomen mestaruuskisoissa pronssilla. Sitten lähdin opiskelemaan ja kilpaurheilu jäi.

En enää kuulaa työnnä, hajoaa paikat. Kesällä mökillä Kyröskoskella sitä voi vähän harrastaa. Se on isän kotipaikka ja mummulani, ainoa paikka maailmassa, jossa olen ollut nollavuotiaasta. Kiva kesäasunto.”

Jouko Jokinen