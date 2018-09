Matalapaine sateineen saapuu Suomeen maanantain vastaisena yönä ja liikkuu päivän aikana maan etelä- ja keskiosien yli itään. Sateet saapuvat Itä-Suomeen iltapäivällä, samalla kun lännessä poutaantuu. Lapissa ja Koillismaalla maanantai on poutainen. Maan eteläisissä osissa on sateista huolimatta melko lämmintä, 12-14 astetta, sanoo päivystävä meteorologi Ilmatieteen laitokselta. Pohjoisessa päivälämpötila on 10 asteen vaiheilla.

Tiistai on poutainen koko maassa, mutta yksittäisiä sadekuuroja saattaa esiintyä. Suomen etelä- ja keskiosissa päivälämpötila on 15 asteen kieppeillä, pohjoisessa noin kymmenen.

Keskiviikkona Suomeen virtaa entistä lämpimämpää ilmaa, niin että päivälämpötilat maan eteläosissa nousevat noin 20 asteeseen. Lämmin ilma jatkuu torstaina ja perjantaina koko maassa.

- Kyllä näin korkeat lämpötilat ovat poikkeuksellisia tähän aikaan vuodesta. Ennätyslämpimästä en vielä lähtisi puhumaan, mutta lokakuussa Suomessa ei koskaan ole mitattu 20 asteen lämpötilaa, ja nyt puhumme syyskuun 20. päivästä, meteorologi sanoo.

Lämmin ilmamassa johtuu hiipuneesta hirmumyrsky Helenistä, jonka rippeet kulkevat Britteinsaarten yli maanantaina ja tiistain vastaisena yönä ja puskevat lämpimiä ilmamassoja Suomeen.