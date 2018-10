Viidesti tänä vuonna ryöstetyn oululaisapteekin apteekkari: "Tilanne on aivan kamala" – yli puolet koko maan apteekkiryöstöistä tehty Oulussa

Kaukovainion apteekki on noin vuoden päivät sijainnut tiloissa, joissa toimi aikaisemmin Siwa. Kalterit ovat perua sen ajoilta. Apteekkari Aila Aitamurto on tyytyväinen siihen, että poliisi on saanut selvitettyä kaikki kuluvana vuonna Oulussa tapahtuneet ryöstöt. KUVA: Jarmo Kontiainen