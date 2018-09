Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola sanoo Facebookissa, että aikoo siirtää perheensä osoitteen Helsinkiin kulukorvauksista syntyneen keskustelun vuoksi. Toivolan mukaan Riihimäen asunnon kustannukset jäävät jatkossa hänen omalle vastuulleen.

Hänen mukaansa syy on syntynyt keskustelu yhteiskunnan eriarvoisuudesta ja kansanedustajan etuoikeutetusta asemasta. Iltalehti kertoi tiistaina, että Toivola nostaa eduskunnalta korotettua kulukorvausta Riihimäellä olevasta asunnosta, vaikka hän asuu todellisuudessa Helsingissä.

Toivolan mukaan tilanne on aiheuttanut paljon julkista keskustelua ja hämmennystä.

- Olen saanut paljon viestejä, joissa asia nähdään huonona esimerkkinä olemassa olevien järjestelmien käytöstä. Se on myös nostanut esille kysymyksen yhteiskuntamme eriarvoisuudesta, Toivola kirjoittaa.

Toivola kertoo kuitenkin saaneensa eduskunnan hallintojohtajalta vahvistuksen tänä aamuna, että hänen toimintansa on ollut lainmukaista. Hänen mukaansa hän on saanut ylimääräistä kulukorvausta 329 euroa kuukaudessa, ja Riihimäen asunnon kuukausittaiset kulut ovat olleet 1 400 euroa.

"Halusin rajata yksityisyyttäni"

Iltalehden mukaan Toivola ei oikeasti asu vakituisesti asunnossa, jonka hän omistaa Riihimäen varuskunta-alueella. Myös naapurit kertoivat, ettei Toivola ole asunut talossa ainakaan pariin vuoteen.

Toivolan mukaan hän viettää asunnossa yhä satunnaisesti vapaa-aikaansa. Hän kertoo muuttaneensa vuonna 2013 ensin Riihimäelle, mutta myöhemmin takaisin Helsinkiin, koska halusi tyttärensä tulon vuoksi olla lähellä perhettään ja tukiverkkojaan.

Vuonna 2016 Toivola päätti yrittää siirtää perheensä elämän takaisin Riihimäelle.

- Riihimäestä tuli kotikuntamme, ja Helsinkiin jäi väliaikainen pysyvä osoitteemme. Tämä oli edellytys sille, että tyttäreni voisi jatkaa päivähoitoa Helsingissä lähellä työpaikkaa, hän kirjoitti.

Asunto on nyt myynnissä, ja sille ei ole löytynyt ostajaa. Toivolan mukaan hän on puhunut tietoisesti vain Helsingin kodista, koska on halunnut rajata omaa yksityisyyttään.

- Toivon, että luottamus työhöni säilyy, Toivola päättää Facebook-tekstinsä.

Maanantaina Iltalehti uutisoi Toivolan taksiajoista. Toivola on käyttänyt eduskunnan taksikorttia tämän vaalikauden aikana yhteensä 1 039 kertaa. Taksimatkat ovat maksaneet 22 000 euroa.

Kansanedustajat saavat käyttää taksia pääkaupunkiseudulla käytännössä rajattomasti, kunhan yksittäinen matka ei maksa yli 70 euroa.

