Vihreiden ryhmänjohtaja antaa vakavat moitteet Toivolalle: "Kansanedustajan etujen käytössä ei ole varaa leväperäisyyteen"

Vihreiden ryhmänjohtaja Krista Mikkonen antaa vakavat moitteet kansanedustaja Jani Toivolalle. Mikkosen mukaan kansanedustajan etujen käytössä ei ole varaa huolimattomuuteen ja leväperäisyyteen.

Mikkonen on perehtynyt Toivolan antamiin selvityksiin ja keskustellut asiasta puhelimitse tämän kanssa.

- Vaikka eduskunnan sääntöjä ei olisikaan rikottu, on toiminta paheksuttavaa. Tällaiset tilanteet ovat omiaan heikentämään ihmisten luottamusta politiikkaan ja päättäjiin. Siksi moitteet ovat tarpeen, Mikkonen sanoo tiedotteessaan.

Mikkonen kertoi aiemmin Iltalehdelle, että Toivolan tapa käyttää eduskunnan taksikorttia, kansanedustajan asumisjärjestelyt ja maksulliset kouluvierailut sairausloman aikana ovat herättäneet epäluottamusta.

Mikkonen vahvistaa tiedotteessaan, että vihreiden eduskuntaryhmässä valmistellaan pelisääntöjä, jotta vastaavat tilanteet voitaisiin välttää tulevaisuudessa.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ryhdy jatkotoimiin Lasten ja nuorten säätiön toiminnasta

Säätiöiden toimintaa valvovan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mukaan Lasten ja nuorten säätiön toiminta Jani Toivolan saamien palkkioiden tapauksessa ei ylitä kynnystä ryhtyä lisäselvityksiin tai muihin jatkotoimenpiteisiin.

Viranomaisen mukaan tarkkojen summien jättäminen pois toimintakertomuksesta ei noudattanut säätiölain säädöksiä. Kokonaisuutena selvitys antaa kuitenkin tapauksessa riittävän informaation.

- Noudatamme suhteellisuusperiaatetta siinä, mihin puutumme. Toimintakertomus ei ole ollut säätiölain säädöksen mukainen - se olisi ollut täydellinen, jos olisi ollut raha-arvokin mainittuna - mutta siinä on riittävästi informaatiota, että kynnys lisäselvityksiin tai -toimenpiteisiin ei ole ylittynyt. Tällä hetkellä ei ole valvonta-asiaa vireillä tämän säätiön osalta, kertoo PRH:n valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala.

"Säätiölain tavoite on avoimuus"

Säätiölaissa vaaditaan, että säätiön toimintakertomuksessa tehdään selonteko taloudellisista toimista säätiön lähipiiriin kuuluvien ihmisten kanssa. Jani Toivolalle maksettiin palkkioina liki 18 000 euroa vuosina 2015-2016, jolloin hän toimi säätiön hallituksen jäsenenä. Toivola vahvisti tiedot Facebook-päivityksessä.

- Säätiölain tavoite on avoimuus, eli että mahdollisimman avoimesti raportoidaan. Mielestäni kyseisen säätiön raportoinnista valvojalla on riittävästi informaatiota. Vaikka summaa ei ole ilmoitettu, siinä on kuitenkin sen määräytymisperuste, Maijala kertoo.

Vuonna 2015 voimaan tullut säätiölaki aiheutti useille säätiöille opeteltavaa. Seuranneina vuosina useille säätiöille lähetettiin korjauskehotuksia, mutta Lasten ja nuorten säätiö ei ole ollut tässä joukossa.

- Vuosina 2016 ja 2017 lähetettiin noin 2 000 korjauskehotusta, niin paljon oli puutteita selvityksissä. Kaikkea ei varmasti ole huomattu, ja tämä ei sitä kynnystä ylittänyt. En näe näin jälkitarkastelussakaan, että olisi ylittänyt, Maijala sanoo.

