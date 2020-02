Vihreiden puheenjohtajan uudet ilmastoesitykset: 16-vuotiaille äänioikeus ja hallituksen kanssa samaan pöytään päättämään ilmastotoimista

Lapset eivät ole älyllisesti vielä niin kypsiä, että voisivat olla päättämässä poliittisista-asioista. Nuorten katsantokanta on biologisesta kehityksestä johtuen kapea, eivätkä he ole kykeneväisiä ajattelemaan asioita syvällisesti. Aikuisten vaativaa ja raskasta elämää ennättää kyllä elää myöhemminkin. Aikuisten tehtävä on suojella lapsia, eikä sitoa poliitiikan agendaan ja pelotteluun. Antaa heidän kasvaa rauhassa.