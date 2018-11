Vihreiden Pekka Haavisto vaatii koulutukselle miljardia euroa, mutta ei "Tinder-talkoita"

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan hallituksen tekemät leikkaukset koulutukseen ovat noin 900 miljoonan euron kokoiset ja jälki on ollut surkeata.

Vihreät haluaa enemmän rahaa muun muassa opettajien lisäämiseksi erityisesti ammatilliseen koulutukseen.

– Meidän on asetettava tulevien vuosien tavoitteeksi suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen nostaminen maailman huipulle. Siitä on tehtävä kansallinen projekti, yhteinen missio, johon toivon kaikkien puolueiden sitoutuvan, Haavisto sanoi.



Haaviston mukaan koulutukseen on panostettava ensi vaalikaudella miljardi euroa lisää.



– Koulutus lisää hyvinvointiamme ja se vähentää eriarvoisuutta. Koko kansan osaamistasoa on nostettava. Jokaisen suomalaisen tulee olla mahdollista ottaa askel eteenpäin osaamisessaan, Haavisto sanoi.

Haavisto korosti myös sitä, että peruskoulua on jatkuvasti kehitettävä, jotta kaikki saavat hyvät mahdollisuudet jatko-opinnoilleen ja elämälleen.

– Jotta tämä on mahdollista, tarvitsee Suomen koulutusjärjestelmä oman koulutusmiljardinsa ensi hallituskaudella. Opiskelijoille on turvattava edellytykset oppia, opettajille opettaa ja tutkijoille tutkia, Haavisto sanoi.

Haavisto korosti myös ilmastonmuutoksen torjuntaa, metsien suojelua sekä lapsiystävällisen yhteiskunnan kehittämistä.

– Tuoreista, laskevista syntyvyys-ennusteista huolimatta en ehdota Tinder-talkoita tai rakkaustalkoita. Syntyvyys on poliitikoille vaarallinen aihe, koska kyseessä on kaikkein henkilökohtaisin asia, josta yhteiskunta ei päätä. Vanhemmutta on kuitenkin tuettava muun muassa laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja peruskoululla.