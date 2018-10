Vihreiden on päätettävä, valitaanko johtoon uusi kasvo vai konkari

Vaalikevät on kohta ovella. Vihreiden puoluevaltuustossa joudutaan pohtimaan sitä, mitä ominaisuuksia tulevan puheenjohtajan osalta painotetaan, arvioi Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki.

Käytännössä suurin periaatteellinen kysymys on, valitaanko puheenjohtajaksi politiikan liemissä marinoitu konkari vai joku vähemmän aikaa mukana ollut.

- Tietyt asiat puhuvat sen puolesta, että valitaan joku kokenut. Silloin on helppo hypätä kesken kaiken remmiin eikä vaikkapa vaalitentteihin osallistumista tarvitse niin paljoa jännitellä. Vai halutaanko ennemmin eteenpäin katsova ja tuore ilme sillä, että valitaan joku tuoreempi puoluekasvo, jonka kautta haetaan nostetta puolueelle? On vaikea arvioida, miten vihreiden potentiaalisia äänestäjiä puhuttelee se, jos tehtävään nostetaan joku siinä aiemmin ollut, Karimäki sanoo.

- Jos kyse olisi puoluekentän vanhemmista, perinteisistä puolueista, perusmentaliteetti voisi suosia kokeneen ja koetellun hahmon nostamista johtoon. Vihreissä tehtäviä hoitavien ihmisten vaihtuminen ja uusien ihmisten nostaminen vastuupaikoille on kuitenkin vihreän ajattelun keskiössä ja puolueelle itselleen hyvin voimakas arvo.

Entisistä puheenjohtajista eniten ovat Karimäen mukaan olleet esillä Pekka Haaviston ja Ville Niinistön nimet. Molemmilla olisi Karimäen arvion mukaan tietotaitoa, osaamista, varmuutta ja kokemusta hypätä hoitamaan tällaista tilannetta.

- Tuoreemmista kasvoista puheenjohtajan sijaisena nyt toiminut Maria Ohisalo on saanut paljon positiivista palautetta onnistumisistaan muun muassa tv-esiintymisissä ja keskustelutilaisuuksista. Hän on siten hyvin vahvoilla, jos päättää olla käytettävissä. Toinen on Emma Kari, joka menestyi edellisessä puheenjohtajavaalissa hyvin. Tuskinpa hänen tukijoukkonsa mihinkään puolueesta on kadonnut sittemmin, Karimäki sanoo.

Erottautumiselle tarvetta

Kannatuksen nostamiseksi uuden puheenjohtajan tulisi tarttua tarmolla aiheisiin, joista keskustelemalla puolue pystyisi erottautumaan, arvioi vaalitutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta.

- Vihreillä ei ole ollut omaa hyvin näkyvää teemaa, jolla he olisivat vieneet ja hallinneet keskustelua oppositiopuolueena. Puutetta tällaisista teemoista ei ole, sillä julkisuuteen on tullut ilmastonmuutosraporttia ja kaikenlaista muuta, mutta ne mahdollisuudet pitäisi osata käyttää hyödyksi.

Myöskään Borgilla ei ole valmista vastausta siihen, millainen puheenjohtaja olisi vaalien kannalta vihreille valttikortti.

- Kyllähän jokainen puolue tässä vaiheessa puntaroi, miten tuleva puheenjohtaja pärjää vaalikamppailuissa. Joillekuille voi olla etua siitä, etteivät he ole olleet paljon julkisuudessa, vaan ovat kuin kirjoittamattomia lehtiä. Toisista taas tiedetään, että he ovat jo pärjänneet, Borg sanoo.