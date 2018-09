Vihreiden Jani Toivola palauttaa taksimatkoista 200 euroa – "Tämä oli minulta iso virhe"

Toivolan mukaan kansanedustajilla voisi olla taksikuluille jokin raja, mutta hän ei osaa sanoa, mikä se olisi. Tällä vaalikaudella Toivolan taksimatkat ovat maksaneet jo 22 000 euroa.

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola sanoo palauttavansa eduskunnalle taksirahoja 200 euroa ja 60 senttiä.

Toivola kertoi torstaina iltapäivällä eduskunnassa maksavansa takaisin ne matkat, jotka hänen olisi pitänyt maksaa itse. Matkat liittyvät kansanedustajan Lasten ja nuorten säätiön kanssa tekemien projektien yhteydessä ajelemiin taksimatkoihin.

Toivolan mukaan hän kävi matkoja läpi vuosilta 2015–2017, ja sellaisia matkoja oli yhdeksän.

– Kokonaissumma oli 200,6 euroa. Soitin heti eduskunnan hallintojohtajalle ja sain ohjeet, miten takaisintilitys tapahtuu. Tein sen heti kyselytunnin jälkeen, Toivola toteaa Lännen Medialle.

Hän myöntää, että summa ei ole kovin iso, mutta rahaa se on sekin. Kyse on myös periaatteesta.

– Tämä oli aidosti asia, joka oli minulta iso virhe. Se löytyi, kun lehdistö nosti niitä asioita esiin. Totta kai haluan korjata sen, tehdä toivottavasti omasta toiminnastani näkyvää ja rakentaa luottamusta.

Toivolan mukaan hän ei tehnyt virhettä tietoisesti. Rahojen palauttaminen oli hänestä täysin selvää.

– Olen kuitenkin valtaapitävässä asemassa ja sillä tavalla etuoikeutettu ihminen.

Toivola aikoo jatkossakin käyttää taksia

Iltalehden tekemän selvityksen mukaan Jani Toivola on käyttänyt eduskunnan myöntämää taksikorttia tällä vaalikaudella vähän yli tuhat kertaa. Matkat ovat maksaneet yhteensä 22 000 euroa.

Toivola sanoo Lännen Medialle, että aikoo jatkossakin käyttää taksia, mutta myös bussia, junaa ja polkupyörää.

– Ehkä enemmän pyrin siihen, ettei tämäntyyppisiä virheitä tapahdu.

Mutta et aio vähentää taksimatkoja?

– Sitä on vaikea sanoa. Riippuu siitä, millainen viikko tai päivä on, ja kuinka paljon on erilaisia menoja. Taksi on kuitenkin meidän kansanedustajien yksi työväline.

Toivolan mukaan hänen työpäivänsä ovat niin täynnä ja vaativat nopeita siirtymiä, että taksilla liikkuminen on usein ainoa mahdollisuus.

Pitäisikö kansanedustajilla olla jokin raja taksikuluille?

– Se voisi olla yksi. Olen pohtinut, että pitäisikö olla selkeämmät raamit. Se on niin tulkinnanvaraista, mikä on paljon tai vähän, tai mitä kansanedustajan työ on ja millä välineellä sitä tehdään.

Mikä raja olisi sopiva?

– Minun on tosi vaikea lähteä sitä yksin yksilöimään. Se vaatisi tarkemman pohdinnan siitä, mitkä ovat meidän työmme elementit ja mitä haluamme, että siinä työssä painottuu. Sitä olisi rakentavampaa miettiä kuin pelkkää summaa, Toivola vastaa.

Kansanedustaja on saanut kohun jälkeen sekä kannustavaa että vihaista palautetta.

– Palautetta on ollut monenlaista. Ymmärrän sen totta kai. En voi syyttää siitä ihmisiä, vaan olen pahoillani. Ehkä nämä kaikki ovat sellaisia palasia, joista tarvitaan selkeämpiä pelisääntöjä.

Taksimatkojen lisäksi kohua ovat viime päivinä nostattaneet Toivolan saamat palkkiot kouluvierailuista Lasten ja nuorten säätiön hankkeissa sekä kulukorvaukset hänen Riihimäen asunnostaan.