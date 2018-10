Vihreiden Antero Vartia jättää eduskunnan - aikoo keskittää aikansa ilmastonmuutoksen torjumiseen

Lompakolla ajattelijat.

On järkyttävää, kun eduskunta muutti pakon edessä kansanedustajien eläke-etuja, niin lähes puolet edustajista jää nyt pois, kun on viimeinen tilaisuus säilyttää vanhat edut.

Nyt poisjäämällä he varmistavat itselleen vielä elinikäisen eläkkeen, olipa töissä eli ei, pohjana lähes kymppitonnin kuukausitulot.

Törkyläjä koko eduskunta!

Uudet määräykset pienentävät etuja jonkinverran, nooh, kaikki edut itselle.

tosi edustaja.