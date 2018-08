Jos vihreät saisi yksin päättää, keskusteltaisiin vaalikevään aikana ensisijaisesti ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Ruotsin syksyn vaaleissa yhdeksi keskeiseksi teemaksi näyttää kuitenkin nousevan maahanmuutto, ja sitä ajavat Suomessakin politiikan agendalle esimerkiksi perussuomalaiset sekä siniset, joka julkaisi tänään maahanmuutto-ohjelmansa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto painottaa turvapaikanhakijoiden suhteen sitovaa vastuunjakomekanismia, johon sitoutuvat kaikki EU:n jäsenvaltiot.

- Siinä kaikki jäsenvaltiot sitoutuisivat ottamaan vastaan tietyn määrän turvapaikanhakijoita. Se olisi myös Suomen kansallinen etu, Aalto sanoo ja käyttää esimerkkinä tilannetta, jossa Suomeen pyrkisi yhtäkkiä suuri määrä turvapaikanhakijoita esimerkiksi Venäjältä.

- Mekin varmaan vaatisimme muuta Eurooppaa auttamaan. Mutta nyt, kun Välimeren maat vaativat samaa, me käytännössä vastustamme sitovaa vastuunjakoa, Aalto jatkoi STT:lle vihreiden eduskuntaryhmän kokoonnuttua keskiviikkona kesäkokoukseensa Kouvolaan.

Aalto myös lisäisi laillisia maahanmuuton reittejä esimerkiksi humanitaarisella viisumilla, kasvattamalla pakolaiskiintiötä sekä helpottamalla perheenyhdistämisiä.

Työllistyneille ja kieltä oppineille turvapaikanhakijoille "lisäpisteitä"

Siniset haluaisi käyttöön esimerkiksi pisteytysjärjestelmän, jossa työperäiset maahanmuuttajat valikoituvat Suomeen osaamisensa, kielitaitonsa, työkokemuksensa ja sopeutumiskykynsä perusteella. "Pisteiden" antamisesta ovat puhuneet aiemmin myös vihreät. Touko Aallon mukaan kyse olisi turvapaikkahakemusten arvioinnista.

- Kun turvapaikkaa haetaan ja pohditaan kielteistä ja positiivista päätöstä, monet negatiiviset asiat, esimerkiksi rikokset, vaikuttavat päätökseen. Mielestäni olisi järkevää pohtia myös sitä, että (hakijan) eduksi voisi katsoa positiivisia asioita, Aalto sanoo.

Kyse olisi erityisesti pitkien, jopa useiden vuosien, hakuprosessien aikana tapahtuneista myönteisistä asioista, esimerkiksi saadusta työluvasta, työpaikasta ja kulttuurin sekä kielen oppimisesta.

- Kun tässä huoltosuhteessa näitä ihmisiä pakkopalautetaan, on se aivan järjetöntä, Aalto sanoo.

Jos maahanmuuttoa puolestaan halutaan vähentää, suuntaa Aalto jälleen huomion ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutoksen takia heikentyvät elinolosuhteet ovat yksi keskeinen maahanmuuton työntötekijä, hän painottaa.

Asiaa voisi auttaa esimerkiksi kehitysyhteistyöllä, jonka rahoitusta leikkasi nykyhallitus, jossa sinisetkin on mukana, Aalto muistuttaa.

- Keskeistä on lisätä panostusta juurisyiden hoitoon, mistä pääministeri Juha Sipiläkin (kesk.) on paljon puhunut. Samaan aikaan hallitus on leikannut radikaalisti kehitysyhteistyön määrärahoja. Puheet ja teot ovat ristiriidassa, Aalto sanoo.