Vihreätkin tavoittelevat 100 000 uutta työpaikkaa: "Ilmasto ja talouskasvu eivät ole vihollisia"

Vihreiden aika on ohi. Lennokkaan tyhmät ideat kansalaisten kurkistamiseksi on olleet ainakin minulle ihan riittämiin, eikä ailahteleva johto ole toimillaan kuin vahvistanut vihreiden olevan kehä kolmosen etujen ajajia. Meillä on nyt isommat ongelmat kuin man-made-climate-change.