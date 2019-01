Vihreät tavoittelee 13,5 prosentin kannatusta eduskuntavaaleissa – Puoluesihteeri: Haussa yksi kansanedustaja joka vaalipiiristä

Vihreiden pitäisi olla ns. no brainer äänestettäväksi, valitettavasti asia ei näin ole.

Edustajat sekoilevat rajat auki fantasioissaan, heittelevät uusia veroja ja maksuja perustuen utopiaan, haluavat kieltää kaiken paitsi omat harrastuksensa ja tottakai pakottaa koko kansan asumaan betonikuutioissa kehätien sisäpuolella.

Ovathan he toki sitten osoittaneet hienoa aktiivisuutta suomen kansalaisten etujen vastaisessa toiminnassa (joko unohtui jäänmurtaja-skandaalit ?) ja masinoimalla suomeen 30 000 vierasta joista ei pääse eroon vaikka olisivat mitä rikollisia. Parastahan tuossa toki on etteivät edes tajunneet kuinka keskustan ja kokkareiden bisnesmiehet vetivät heitä nenästä, jotta pääsivät tekemään miljardi per vuosi palvelutuottobisnestä "maahanmuutolle".