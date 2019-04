Vihreät tarvitsee uuden johtajan – halua on kestävän kehityksen hallitukseen jos sellainen syntyy kohtuullisilla kompromisseilla

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että vihreät haluaisi Suomeen kestävän kehityksen hallituksen.

– Suhtaudumme vakavasti hallitustunnustelijan eli Sdp:n Antti Rinteen kysymyksiin, kun ne tulevat. Käsittelemme vastauksiamme huhtikuun 28. päivä eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteisessä kokouksessa, Haavisto kertoo.

Vihreät on Haaviston mukaan valmis hallitusvastuuseen, jos hallitusohjelmassa suhtaudutaan vakavasti ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjuntaan sekä koulutuksen parantamiseen.

– Ilmasto-ohjelman on oltava uskottava. Hiilitonneista ei tässä vaiheessa kannata puhua. Erityisesti toisen asteen koulutuksen parantamisen on oltava painopiste ja kaikki keinot pudonneiden nuorien auttamiseksi on oltava mukana. Hallituksen linjan Euroopan unioniin on oltava positiivinen, Haavisto luettelee.

Kompromissejakin on todennäköisesti tehtävä, jos hallitukseen mielii.

– Monipuoluehallituksessa joudutaan tekemään kompromisseja. Kaikkeen ei ole varaa, Haavisto sanoo.

Hallituksen kokoonpanoon vihreiden johto varoo ottamasta kantaa. Yhteistyö Perussuomalaisten kanssa todetaan vaikeaksi, mutta ihan mahdottomaksi sitä ei vielä julisteta.

– Yhteistyö Perussuomalaisten saattaisi olla mahdotonta. Jonkun pitäisi yhteistyön onnistumiseksi muuttua paljon, mutta me emme muutu, Haavisto toteaa.

Juha Sipilän lähtö keskustan johdosta voisi auttaa yhteistyötä vihreiden ja keskustan välillä tai sitten ei.

– Riippuu keskustan uudesta linjasta, miten yhteistyö toimisi. Toivottavasti keskusta palaisi alkiolaisille juurilleen ja painottaisi ympäristön suojelua enemmän, Haavisto pohtii.

Puheenjohtajakin pitäisi valita

Vähemmistöhallituksen syntyyn Haavisto ei usko.

– En näe, että vähemmistöhallituksen muodostaminen olisi lähellä. Se vaatisi sitä, että osalla oppositiota olisi syy äänestää hallituksen puolella välikysymysäänestyksissä. Vähemmistöhallitus voisi tulla kyseeseen, jos enemmistöhallituksen muodostaminen millään pohjalla ei onnistu eikä uusia vaaleja käydä, Haavisto miettii.

Erityisesti vihreillä on kiireinen kevät ja alkukesä, koska eurovaalien ja todennäköisten hallitusneuvotteluiden yhteydessä puolue valitsee uutta puheenjohtajaa.

Haavisto toisti tiistaina, ettei hän ole enää kesäkuun puoluekokouksessa käytettävissä.

– Varmasti hyviä ehdokkaita tulee, hän sanoo.

Vihreiden piirijärjestöt nimeävät ehdokkaita näillä näkymin toukokuussa. Puheenjohtaja valitaan jäsenäänestyksen pohjalta, mutta puoluekokous sinetöi valinnan 15. kesäkuuta Porissa.

Todennäköisesti uusi puheenjohtaja on joku sunnuntaina valituista vihreistä kansanedustajista. Mahdollisia ehdokkaita ovat ainakin helsinkiläiset Maria Ohisalo tai Emma Kari sekä joensuulainen Krista Mikkonen.

Outi Alanko-Kahiluoto ei aio olla ehdolla puheenjohtajaksi.

Vaaleissa yli 11 000 ääntä saanutta Ohisaloa pidetään ennakkosuosikkina. Hänen kohdallaan ongelmallista on se, että ensimmäisen kauden kansanedustaja voi haluta aluksi kerätä kokemusta rivikansanedustajana.

Lisäksi hallitusvastuussa vihreiden kannalta voisi olla ongelmallista, jos sen ministeriryhmä olisi kokonaan Helsingistä. Helsinkiläinen Haavisto on hyvin todennäköinen ministeri, jos vihreät hallituksessa on. Ja monipuoluehallituksessa vihreillä voisi olla 2-3 ministeripaikkaa.