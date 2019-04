Vihreät päättävät vastauksista Rinteen kysymyksiin tänään – Haavisto: "Ilmastonmuutoksen torjunnan oltava hallituksen kärkitavoitteissa"

Kestävän kehityksen on pakko olla energian tuotannon ja kulutuksen eli yleensä tuotannon ja kulutuksen alentamista. Tarpeettoman vähentäminen on luonnollisesti ensisijaista. Biopolttoaine ja sellu eivät ole ympäristöteko verrattuna polttoaineiden kuluttamisen vähenemiseen. Jatkuva talouskasvu ja työllisyysasteen nostaminen ovat päinvastainen suunta eli juuri se suunta mikä on johtanut ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin. Toistaiseksi ilmastomuutosta on vain käytetty poliittisesti hyväksi tai sillä on markkinoitu uusia tuotteita. Jos ilmasto todella muuttuu, se muuttaa kaiken muunkin. Kehitys ei tarkoita enää lisäämistä tai kasvamista vaan sopeutumista. Silloin kestämme eikä kestävyysvajettakaan esiinny.