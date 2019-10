Vihreät lopettaa puoluelehtensä – Vihreän Langan päätoimittaja on uutisesta surullinen, järkyttynyt ja yllättynyt

Vihreää lankaa on epäilemättä yritetty tehdä journalistiin perustein. Käytännössä se on ollut yksisilmäinen, jos ei puolue- niin etujärjestölehti kuitenkin. Monosrvoisuudesta saati objektiivisuudesta ei voi puhua, kun on kallellaan rahoittajaansa Vihreisiin päin. Toisenlaistakaan ansaintalogiikkaa ei voi olla, koska kaupunkivihreä hipsteri-anarkisti-vaihtoehtoväki on yhteiskunnan tulonsiirroilla eläjiä, jotka ei halua itse maksaa mitään..eikä panostaa isolla haloolla kampanjoimaansa ympäristömuutokseen. Hinta ja käytännön isot muutokset on ulkoistettu muille. Näin huteralla pohjalla oleva lehti on aina ollut feikki ja vääristyneen maailmankuvan levittäjä. Ei tule ikävä, mediakenttä tervehtyy.