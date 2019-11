Vihreät kansanedustajat pysyvät enimmäkseen hiljaa Vihreän Langan lakkauttamisesta – puoluelehdelle kuitenkin tukea eduskuntaryhmästä

Yli 30 vuotta ympäristöasioista kirjoittanut Vihreä Lanka ollaan lakkauttamassa vihreiden puoluehallituksen päätöksellä. Päätoimittaja Riikka Suomisen mukaan lehtibrändin jatko on herättänyt kiinnostusta.

Lännen Media kokeili kepillä jäätä ja kysyi vihreiden kansanedustajilta näkemyksiä puoluelehti Vihreän Langan rahoituksen lopettamisesta.

Puoluehallituksen yllätyspäätös tarkoittaa käytännössä lehden lakkauttamista.

Webropol-kyselyn anti 29.10.–1.11. jäi laihaksi. Vastaajia oli vain kolme kahdenkymmenen hengen eduskuntaryhmästä.

Virhepäätöksenä lehden lakkautusta pitivät Outi Alanko-Kahiluoto ja Mari Holopainen. Lakkauttamista ymmärsi Heli Järvinen.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei vastannut kyselyyn eikä ole julkisuudessa ottanut kantaa Vihreän Langan lakkauttamiseen.

Kyselyn perusteella on mahdoton sanoa laajemmin Vihreän Langan aiheuttamasta ristivedosta eduskuntaryhmässä.

Kuitenkin puolueen vaikutusvaltainen ulkoministeri Pekka Haavisto piti STT:n haastattelussa poliittisten printtilehtien katoamista surkeana. Haavisto perusti lehden ja oli sen ensimmäinen päätoimittaja.

Sillä rajalla, oliko puoluehallituksella oikeus

Kansanedustaja Mari Holopaisen mukaan puoluelehden jatkoa olisi pitänyt harkita kauemmin.

– Olisin itse toivonut uutta konseptia Vihreälle Langalle.

Hänen mukaansa ei ole aivan selvää, että puoluehallitus saattoi päättää asian kysymättä puoluevaltuuskunnan kantaa, kuten se teki.

– Saamieni tietojen mukaan päätös on puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan päätöksentekovallan rajalla. Valtuuskunta päättää lopulta rahojen käytöstä, puoluehallituksella on päätösvalta sopimusten solmimisesta ja omistajapolitiikasta.

Vihreän Langan jatko herättää kiinnostusta

Vihreän Langan nykyinen päätoimittaja on Riikka Suominen. Hän on poikkeuksellisesti vihreiden jäsen muuten sitoutumattomassa toimituksessa. Silti hän ei ole epäröinyt kritisoida puoluelehden lakkautuspäätöstä.

Suomisen mukaan Vihreän Langan mahdollisesta jatkosta on jo heitetty ajatuksia, mutta kiinnostus on toistaiseksi ollut määrittelemätöntä.

– Ei ole kuitenkaan sopimuspapereita tuotu eteen, hän toppuuttelee.

Kiinnostus on tullut sekä puolueen jäseniltä että ulkopuolelta. Vihreällä Langalla on vahva brändi, sillä se on kirjoittanut ympäristöasioista jo ennen vihreiden puolueen perustamista.

Ei pulaa ilmastonäkökulmista

Yhtenä lehden lakkauttamisperusteena on pidetty sitä, että ilmastonmuutoskeskustelu on valtavirtaistunut. Lähes jokainen media kertoo ilmastonmuutoksesta eri näkökulmista.

Toisaalta Vihreä Lanka on erikoistunut aiheeseen 30 vuoden ajan.

Pitää kuitenkin paikkaansa, että vihreiden ilmastonäkökulmia ymmärtävistä toimittajista ei varsinaisesti ole mediassa pulaa. Niin Yle, Helsingin Sanomat kuin Lännen Mediakin raportoivat ilmastokysymyksistä.

Vihreä Lanka ei enää ole aihepiirinsä kanssa monopoliasemassa eikä myöskään marginaalissa.

Kyselyn mukaan vihreissä on kuitenkin huolta journalismin korvautumisesta puolueviestinnällä.

Pekka Haavisto perusti lehden ja oli sen ensimmäinen päätoimittaja. Vihreän Langan mahdollisesta jatkosta on jo heitetty ajatuksia.