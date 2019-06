Vihreät julkisti ministerivalintansa: Pekka Haavistosta ulkoministeri, myös Maria Ohisalolle ja Krista Mikkoselle salkut

Vihreät lähtee hallitukseen ja valitsee pian uudet johtajansa.

Vihreä Liitto valitsi myöhään tiistaina kolme ministeriehdokastaan hallitukseen. Valinnan teki eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan yhteiskokous. Yhteiskokous alkoi kello 17, mutta loppui vasta kello 22.15.

Kokousväki kävi tarkasti läpi koko hallitusohjelman, minkä takia aikaa meni paljon.

Yhteiskokous päätti samalla, että puolue lähtee Antti Rinteen (sd.) hallitukseen ja hyväksyi maanantaina julkistetun hallitusohjelman.

Puolueen puheenjohtajan paikalta väistyvästä Pekka Haavistosta, 61, tulee ulkoministeri.

– Esimerkiksi eläinsuojelun osalta käytiin tarkasti hallitusohjelman kirjauksia läpi. Kolmen tunnin keskustelun jälkeen päätettiinyksimielisesti, että vihreät menee hallitukseen, Haavisto kertoi.

Aiemmin ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerinä ollut Haavisto on puhunut pitkään rauhantyön ja kehitysyhteistyön puolesta.

Presidenttiehdokkaanakin kahdesti olleella Haavistolla on aiempaa ulkopolitiikan kokemusta. Hän on ollut aiemmin muun muassa ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä sekä YK:n erityisasiantuntija Darfurin rauhanprosessissa.

Kansanedustajana Haavisto on ollut vuosina 1987–1995 sekä vuodesta 2007 eteenpäin. Kevään vaalissa hän sai yli 20 000 ääntä.

Ohisalosta sisäministeri

Maria Ohisalo, 34, ottaa sisäministerin raskaan salkun.

– Yhteiskuntatieteiden tohtorina salkku on luonteva. Tiedän, että syrjäytyminen on suurin sisäinen turvallisuusuhka Suomessa, Ohisalo sanoi.

Helsinkiläinen Ohisalo on seuraava vihreiden puheenjohtaja, koska hän on ainoa ehdokas puheenjohtajaksi tulevassa Porin puoluekokouksessa.

– Olen aikaisemminkin tehnyt kahta työtä, joten eiköhän se kolmaskin mene, Ohisalo pohti kasvavaa työmääräänsä.

Koulutukseltaan Ohisalo on yhteiskuntatieteiden tohtori sosiologiasta ja valtiotieteiden maisteri sosiaalipolitiikasta. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa köyhyystutkijana.

Eduskuntaan Ohisalo valittiin ensimmäistä kertaa tälle kaudelle.

Mikkonen voitti yhdellä äänellä

Ympäristö- ja ilmastoministeriksi valittiin Krista Mikkonen, joka voitti Oras Tynkkysen äänin 29-28 eli vain yhdellä äänellä.

Joensuulainen Mikkonen, 46, on vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri biologiasta. Kansanedustajana Mikkonen on ollut vuodesta 2015 lähtien.

– Hyvältä tuntuu. Minulla hieman erilainen profiili kuin Oras Tynkkysellä. Biologina olen ennemmin painottunut luonnonsuojeluun, Mikkonen kertoi.

Tamperelainen Oras Tynkkynen, 41, on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on ollut kansanedustajana vuosina 2004–2015. Tynkkynen on nykyisin Sitran resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teeman vanhempi neuvonantaja.

Tynkkynen oli ehdolla kevään eduskuntavaaleissa. Hän sai yli 4 000 ääntä, mutta jäi varasijalle.

Puoluejohto uudistuu

Vihreät on uudistamassa johtoaan muutenkin kuin puheenjohtajavaihdoksella.

Vihreiden varapuheenjohtajien ja puoluesihteerin paikasta käydään kova kisa.

Varapuheenjohtajiksi hakee ainakin seitsemän henkilöä.

Varapuheenjohtajaksi on tähän mennessä asetettu ehdolle Fatim Diarra, Riikka Karppinen, Veli Liikanen, Jaakko Mustakallio, Iiris Suomela, Helena Särkijärvi ja Petri Viglione.

Nykyiset varapuheenjohtajat ovat Ohisalo, Liikanen ja Hanna Halmeenpää.

Puoluesihteeriksi on asetettu ehdolle viisi henkilöä: Elena Gorschkow, Veli Liikanen, Joonas Niemi, Kirsi Syväri ja Marjo Tapaninen.

Vihreiden sääntöjen mukaan puoluesihteeri voidaan valita enintään kolmeksi kahden vuoden toimikaudeksi. Nykyinen puoluesihteeri Lasse Miettinen on ollut tehtävässä täydet kuusi vuotta.

Henkilövalinnat tehdään puoluekokouksessa Porissa 15.–16. kesäkuuta.