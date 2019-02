Vihreät haluaa työikäisille 600 euron perustulon vuoden 2023 jälkeen – sitä ennen tulisi puolikas käyttöön 500 miljoonalla

Vihreät uudistaisi Suomen sosiaaliturvaa vastikkeettomalla ja verottomalla perustulolla, joka olisi suuruudeltaan 600 euroa. Perustulo yhdistäisi useita nykyisiä etuuksia.

Moni muukin puolue on esitellyt omia mallejaan, koska puoluekentällä on laaja yhteisymmärrys siitä, että sosiaaliturvan pitäisi olla nykyistä yksinkertaisempi. Painetta uudistukseen aiheuttaa myös se, että työelämästä on tulossa pirstaleisempaa, työsuhteet lyhentyvät ja keikkatyöt yleistyvät.

– Maailma on muuttunut. Nykyjärjestelmä on liian byrokraattinen, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto perustelee muutostarvetta.

– Nyt ihmisen on heikkona hetkenä löydettävä monimutkaisesta järjestelmästä oikea tuki. Haluamme kytkeä palvelut mukaan perustuloon, jotta omaan elämänhallintaan tai työllistymiseen saa yhdestä puhelinnumerosta apua, sanoo vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo.

Vihreiden ratkaisu olisi vastikkeeton 600 euron perustulo, koska puolue näkee sen purkavan tehokkaasti byrokratiaa ja vähentävän köyhyyttä. Perustulo ei purkaisi eläkejärjestelmää. Perustulo korvaisi työmarkkinatuen, peruspäivärahan, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, opintorahan, kotihoidon tuen ja toimeentulotuen perusosan.

Vihreiden mallissa viimesijaisena tukena olisi lisäksi harkinnanvarainen lisä. Perustuloon kytkettäisiin myös asumistuki, josta tulisi asumislisä, joka riippuisi oman asuinalueen vuokratasosta. Lapsilisiin tai ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan perustulo ei vaikuttaisi

Vihreät ei näe realistisena, että näin suuri muutos tehtäisiin kokonaan jo seuraavan hallituksen aikana. Siirtyminen tapahtuisi vaiheittain. Ensi vaalikaudella vuorossa olisi puolikkaan eli 300 euron "perustulon" luominen.

– Seuraavan hallituksen tehtävänä on yhdistää nykyiset perusturvaetuudet eli työmarkkinatuki sekä perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat yhdeksi perusturvaksi ja korottaa niiden tasoa 50 eurolla. Lisäksi on toteuttava perhevapaauudistus, tehtävä opintorahaan 33 prosentin tasokorotus ja parannettava yrittäjien perusturvaa, Ohisalo summaa.

Mitä maksaa?

Vihreillä ei ole vielä taloudellista arviota lopulliselle perustulomallilleen, koska ruuhkautunut eduskunnan tietopalvelu ei ole ehtinyt sellaista laskea. Kustannusarvio on tulossa keväämmällä.

Ensi vaalikaudelle suunnitellut sosiaaliturvan satsaukset maksaisivat puoluesihteeri Lasse Miettisen mukaan noin 500 miljoonaa euroa.

Budjettisäästöjä vihreät on ollut valmis tekemään ainakin yritystuista.

Keski- ja hyvätuloisilta perustuloa verotettaisiin tuloverotuksessa pois, mutta todennäköisesti vihreiden malli maksaisi nykyistä järjestelmää enemmän.

Vihreiden mielestä nykyinen perusturvan taso ei kuitenkaan ole riittävä ja puolue vaatii rahaa köyhyyden kitkemiseen.

– Perustulon varassa on helpompi liikkua esimerkiksi palkkatyön, apurahatyön, yrittäjyyden, opiskelun ja perhe-elämän välillä. Se kannattelee myös silloin, kun ihminen joutuu pois työelämästä esimerkiksi työuupumuksen takia, Ohisalo sanoo.

Vastikkeettomuus on vihreille tärkeätä, eikä puolue todennäköisesti helposti jousta tästä. Sosiaaliturvakysymyksissä vihreät on lähempänä vasemmistoa kuin oikeistoa.

Perustulon arvostelijat ovat huolissaan siitä, että kaikille automaattisesti tuleva raha passivoisi ihmisiä. Vihreät on toista mieltä.

– Me luotamme ihmisiin. Porkkana toimii paremmin kuin keppi. Perustulo tekisi työn vastaanottamisesta kannattavampaa kuin nykyisin, Ohisalo sanoo.

– Ihmiset tarvitsevat nykyisin toisenlaista apua kuin aktiivimalli, Haavisto lisää.