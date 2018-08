Viestikoekeskuksesta uutisoineen HS:n toimittajan kotietsinnän laillisuutta puidaan hovissa suljetuin ovin

Helsingin hovioikeus on määrännyt, että Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta uutisoineen Helsingin Sanomien toimittajan kotiin tehdyn kotietsinnän laillisuutta käsitellään suljetuin ovin. Asian käsittely alkoi tänään hovioikeudessa.

Poliisi vaati käsittelyä salassa pidettäväksi tutkinnallisista syistä, eikä toimittajan puolustus vastustanut vaatimusta.

Käräjäoikeus katsoi, että etsintä oli laillinen ja poliisi saa tutkia takavarikoidut laitteet. Käräjäoikeudessa juttu käsiteltiin avoimin ovin poliisin salausvaatimuksista huolimatta.

Vasaroi kovalevyä

Keskusrikospoliisi (KRP) teki etsinnän joulukuussa sen jälkeen, kun Viestikoekeskus-uutisoinnista aloitettiin rikostutkinta. Toimittajaa ja hänen kollegaansa epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Toimittaja oli vasaroinut hallussaan olevan tietokoneen kovalevyä tuhotakseen lopullisesti sen sisältämät tiedot. Kovalevyn rikkomisesta aiheutui savua, ja hän kutsui itse palokunnan paikalle.

Hän kertoi puhelussa olevansa toinen Viestikoekeskus-uutisen tekijöistä.

Paikalle tuli pelastuslaitoksen mukana poliisipartio, joka kertoi tietonsa KRP:lle. Etsintä ja takavarikot tehtiin tämän jälkeen.

Toimittaja riitautti kotietsinnän, koska katsoi, että kotietsintä ja takavarikot vaarantavat toimittajan lähdesuojan.

Toimittajan mukaan poliisilla ei ollut perusteita erityiseen kotietsintään

Toimittajan mukaan tietokoneella ei ole kyseiseen uutisointiin liittyvää materiaalia, vaan hän tuhosi tietokonettaan turvatakseen muihin projekteihinsa liittyvän lähdesuojan.

- Kotietsinnän yhteydessä suoritettu takavarikko on kokonaisuudessaan laiton. Kyse on nimenomaisesti toimittajan lähdesuojaan kuuluvista asioista. Sitä koskevat eri säännöt kuin tavallisia pakkokeinoja. Nähdäkseni tutkinnanjohtajalta on unohtunut tämä, toimittajan asianajaja Kai Kotiranta sanoi käräjäoikeudessa.

Lain mukaan tutkinnanjohtaja saa määrätä erityisen kotietsinnän vain, jos etsintä on välttämätöntä tehdä kiireellisenä. Kotirannan mukaan kiireellisyydelle ei ollut perusteita, joten etsinnän tekemiseen olisi tarvittu tuomioistuimen päätös.

Erityinen kotietsintä tarkoittaa koti- tai paikanetsintää silloin, kun on syytä olettaa, että etsinnän kohteella on sellaista tietoa, jota koskee laissa yksilöity takavarikkokielto. Tällaista on muun muassa toimittajan lähdesuojan alainen materiaali.

Käräjäoikeus: Poliisilla oli perusteet etsintään

Käräjäoikeuden mukaan ennen kotietsintää oli ilmeistä, että HS:n lähteenä olleet salaiset asiakirjat oli viety Puolustusvoimilta luvattomasti. Oikeus totesi, että tutkinnanjohtajalla oli uutisen sisällön ja kuvituksen perusteella syytä uskoa, että lehden hallussa olisi lisää vastaavaa salassa pidettävää materiaalia.

- Käräjäoikeus katsoo, että päivän 17.12.2017 tilanteessa on voitu olettaa löytyvän tutkittavana olevaan rikokseen liittyvää aineistoa kotona työskennelleen toimittajan hallusta paperisena tai sähköisesti, käräjäoikeus totesi tuolloin.

Toimittajien epäillyn rikoksen lisäksi poliisi tutkii mahdollista tietovuotoa virkasalaisuuden rikkomisena. Hovioikeuden ratkaisu vaikuttaa siihen, voiko poliisi hyödyntää takavarikoimiaan esineitä jutun tutkinnassa.