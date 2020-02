Vieraslajeista puhunut kansanedustaja Mäenpää: "En ole loukannut mitään kansanryhmää"

Niinhän se on, että jos perussuomalainen sanoo tai tekee jotain, syntyy valtava haloo ja hyvä että ei hirtetä. Taas toinen saa heitellä kaikenlaisia kuvia, viestejä ja loukkaavia vitsejä vuosikausia puolitutulle ihmiselle, ei tapahdu mitään. Päätä silitellään ja sanotaan: voi voi kaikillehan tapahtuu joskus virheitä. Ovatko kaikki edustajat ja ihmiset tasa-arvoisia. MiettiKää. On kaiuheaa, että oikeinajattelevat nuijitaan littiin. Meillä on katastrofi edessä, jos toiminta ei muutu. Kukaan ei tee työtä, odotellaan vain sossutädin auttavaa kättä. Kaikki asiat ovat aivan sekaisin. Mikä meitä odottaa.