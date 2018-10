Video vie Hornetin kyytiin Alaskan taivaalle - kuusi suomalaishävittäjää lentää parhaillaan kovatasoisessa Red Flag-harjoituksessa Yhdysvalloissa

Kuusi Suomen ilmavoimien F/A-18 Hornet-hävittäjää lentää parhaillaan isossa Red Flag-ilmasotaharjoituksessa Alaskan maisemissa Yhdysvalloissa.

Ilmavoimat julkaisi tiistaina muun muassa Twitter-tilillään lyhyen videon, joka on kuvattu suomalaislentäjän koneen ohjaamosta. Alla avautuvat Alaskan lumiset erämaat.

Second live exercise week of the #REDFLAG Alaska has started. Jump inside the cockpit of the Finnish Air Force F/A-18 Hornet and fly through the Joint Pacific Alaska Range Complex. @EielsonAirForce @PACAF @usairforce #FINAF pic.twitter.com/X9olabAm5L