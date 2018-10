Ainahan tuo KEPUlien kerho on eräänlainen "apu Kokoomus" ollut. Tuon Sipilän "vallassa" olon aikana se vaan on näkynyt kiusallisen paljon. Se perinteinen maaseudun etujen ajajan rooli on muuttunut ns. Urbaanin City KEPUlin etujen ajajan rooliksi jo ajat sitten. Nyky hallituksessa asioita on sotkemassa kolme puoluetta minkä ideologioista on vaikea löytää juurikaan mitään erityisiä eroavaisuuksia ja ne puolueet ovat Kokoomus, KEPUlien kerho ja tämä hallituksen apupuolueen roolissa "sähläävä" ja olosuhteiden pakosta mukana "roikkuva" loikkivien Sinipiikojen kääntötakki porukka.