Vesilintujen metsästys käynnistyy - järjestöt kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä

Birdlife ja Metsästäjäliitto suosittelevat, että maanantaina alkavassa riistavesilintujen metsästyksessä vältetään taantuvien riistavesilintulajien metsästystä.

Järjestöt ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden sorsien tunnistamista. Metsästyksessä tulisi keskittyä elinvoimaisiin lajeihin.

Monen vesilinnun kanta on vähentynyt merkittävästi 2000-luvulla, ja osa lajeista on nykyään uhanalaisia. Esimerkiksi uhanalaisen haapanan poikasten määrä jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.

- Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Toivanen sanoo STT:lle, että osalla linnuista metsästyskausi laukaisee muuttohalut.

- 20. päivä jonkin verran sorsia lähtee muutolle metsästyksen aloituksen myötä. Se laukaisee muuton niillä, jotka ovat siihen valmiita.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. Metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo on luokiteltu vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Allin metsästys on kielletty sisämaassa.

Karhukiintiö edellisvuotta suurempi

Myös karhunmetsästyskausi käynnistyy maanantaina Suomessa.

Karhukanta kasvaa ja voi hyvin, kertoo Suomen Metsästäjäliitto. Metsissä liikkuu arvion mukaan noin 1 800 yli vuoden ikäistä karhua.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti suurimmaksi sallituksi saalismääräksi 355 karhua. Kannan kasvun vuoksi kiintiö on 100 poikkeuslupaa suurempi kuin edellisvuonna.

Metsästäjäliitto on laatinut erillisen ohjeistuksen vastuulliseen karhunmetsästykseen.

- Karhujahdissa ampumatilanne voi tulla yllättäen, ja silloin on nopeasti arvioitava, onko hyvä riistalaukaus mahdollinen. Huono osuma harmittaa pitkään, ampumatta jättäminen ei, kiteyttää Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen tiedotteessa.

