Vesiliikennelaki uudistuu – jatkossa huvineilläkin oltava päällikkö

Valtioneuvosto uudistaa vesiliikennelakia, uusi laki tulee voimaan 1.6.2020.

Merkittävin uudistus koskee huviveneen päällikköä. Jatkossa huviveneellä tai muun vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö. Päällikön tehtävä on vastata veneen kulusta ja turvallisuudesta.

Päällikkö on se, joka pääsääntöisesti ohjaa ja hallitsee venettä. Jos onnettomuuden sattuessa on epäselvää, kuka vesikulkuneuvon päällikkö on, vastuu on viimekädessä kulkuneuvon omistajalla.

Uuden lain mukaan päällikön tehtävänä on varmistaa, että kulkuneuvo on matkaan ja sääolosuhteisiin sopiva, veneen matkustajia on ohjeistettu turvallisuudesta, veneessä on tarvittavat turvavälineet ja tarvittavat merikartat, matkustajilla on sään vaatiessa pelastusliivit ja veneessä on tarvittavat asiakirjat.

Päällikkösääntelyn lisäksi uuden vesiliikennelain tarkoitus on ajanmukaistaa ja tuoda yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit.

Laki helpottaa myös veneiden vuokraamista ja jakamista. Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan. Ammattimaiseksi toiminnaksi lasketaan jatkossa vain miehitetyt vuokraveneet, kuten taksiveneet.