Vesihuollon yksityistämistä vastustava kansalaisaloite etenee eduskuntaan – tarvittava määrä nimiä kertyi reilussa vuorokaudessa

Meillä on kunnallisten vesilaitosten myötä saatavilla puhdasta juomakelpoista vettä kaikilla kuntakeskittymien asutusalueilla ja tämän veden laadusta vastaavat kuntien omat toimijat, jotka ovat myös riippuvaisia samasta vedestä, näin myös vesijohtoverkoston kunnon seuranta ja siihen liittyvät investoinnit ovat merkittävämpi asia kunnalliselle toimijalle.

Yksityistettäessä vesilaitoksia päädytään tilanteeseen jossa vesituotanto ja jakelujärjestelmä on pelkkiin tuoton maksimointiin tähtäävien tahojen hallinnassa etääntyneenä kuntien väestöstä sekä omistuksista ja kun perusparannuksen investointikustannuksien katsotaan olevan liian suuret saataviin tuottoihin nähden jatketaan toimintaa vain niin kauan kun se ilman lisäinvestointeja on mahdollista (tässä vaiheessa kaikki mahdolliset oheiskustannukset on jo vähennetty tuotoista ja voitot siirretty verotuksen ulottumattomiin).