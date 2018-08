Vesibussi osittain uponnut Pietarsaaren edustalla, matkustajat saatu turvaan - alukselta pelastettu 27 ihmistä

Pietarsaaren edustalla vesibussissa on vuoto. Alus ottaa vettä sisään ja on puolittain uponnut, kertoo Länsi-Suomen Merivartiosto. Tapahtumapaikka on Ådön kalasataman pohjoispuolella.

Onnettomuudessa osallisena olevat ihmiset on tämän hetken tietojen mukaan pelastettu muihin aluksiin. Onnettomuusalukselta on pelastettu 27 henkilöä.

Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen, poliisin sekä Rajavartioston yksiköitä. Hälytys onnettomuudesta tuli pelastuslaitokselle vähän puoli yhden jälkeen iltapäivällä.

Turmassa johtovastuussa oleva Länsi-Suomen merivartiosto pyytää onnettomuusalueella olevia siviiliveneitä antamaan työrauhan pelastusyksiköille ja pitämään etäisyyttä kohteeseen. Vesiliikennettä alueella rajoitetaan pelastustoimien turvaamiseksi meripelastuslain perusteella.

Myös Sipoossa upposi perjantaina vesibussi, jonka matkustajat saatiin veneestä laituriin jo ennen veneen uppoamista. Siellä uppoaminen johtui todennäköisesti puurungon kuivumisesta, kertoi Onnettomuustutkintakeskus.