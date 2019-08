Verohallinnosta lähti kymmeniätuhansia kirjeitä, joissa tiedot voivat olla väärin – "Tietojen joukossa voi olla henkilötunnuksia tai yritysten tunnistetietoja"

Verohallinnon mukaan virhe on tapahtunut paperikirjeiden tulostusvaiheessa. Virheelliset kirjeet pyydetään tuhoamaan. Verottajan mukaan OmaVero-palvelussa verotustiedot ovat oikein.

Verottajalta on lähtenyt liikkeelle kirjeitä, joissa tuntemattomien ihmisten henkilökohtaisia tietoja on mennyt väärälle henkilölle.

Virheellisissä verotuspäätöksissä on ollut muiden ihmisten henkilökohtaisia tietoja, kuten verotustietoja ja henkilötunnuksia. Kirjeissä virheelliset tiedot ovat sekoittuneet vastaanottajan omiin verotietoihin.

Virheelliset tiedot ovat kirjeissä, jotka on lähetetty 6. elokuuta.

– Näissä kirjeissä näyttäisi olevan sekaisin erilaisia tietoja. Tietojen joukossa voi olla henkilötietoja, kuten henkilötunnuksia tai yritysten tunnistetietoja. Kirjeisiin on voinut sotkeutua myös ihmisten tulo- ja verotietoja, kehitys- ja hallintojohtaja Jarkko Levasma Verohallinnosta sanoo.

Levasman mukaan 6. elokuuta on lähetetty kaikkiaan 60 000 kirjettä.

– Saimme tietää virheellisistä tiedoista asiakasyhteydenottojen jälkeen. Heti sen jälkeen aloimme selvittää, mistä virhe on peräisin ja saimme paikallistettua sen melko pian tulostusvaiheeseen, hän sanoo.

Verohallinnon paperiset kirjeet tulostetaan ulkopuolisessa yrityksessä. Tietoturvaan liittyvä virhe on tapahtunut nimenomaan siinä vaiheessa, kun paperisia verokirjeitä on tulostettu.

– Me emme tiedä sitä, mikä virheen on lopulta aiheuttanut, mutta se on tapahtunut kirjeiden tulostusvaiheessa. Yritykset ja kansalaiset voivat luottaa siihen, että verotusjärjestelmässämme tiedot ovat oikein.

Verohallinto on kehottanut tuhoamaan virheellistä tietoa sisältävän kirjeen. Virheellisen kirjeen saanneille Verohallinto lähettää uuden kirjeen.

Verotiedot näkyvät oikein OmaVero-palvelussa, jonka käyttäminen vaatii nettiyhteyden ja tunnistautumisen.

Levasman mukaan virheen selvittämistä jatketaan edelleen.

– Selvitämme edelleen tilannetta. Toimimme tässä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan ja teemme tarvittavat ilmoitukset. Ensin varmistamme sen, ettei vastaavaa virheittä tapahdu enää, Levasma sanoo.