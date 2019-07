Verkkoruokakauppa kasvaa – nopeaa palvelua tavoitellaan robotiikan avulla

Ruuan ja päivittäistavaroiden myynti verkossa kasvaa. Verkkoruokakaupat toimivat jo useissa eri kaupungeissa.

Verkkoruokakauppa kasvaa varmasti, kertoo Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) toimitusjohtaja Kari Luoto. Vuonna 2018 päivittäistavaroiden verkkokauppa kasvoi lähes 45 prosenttia edellisvuodesta.

– Päivittäistavaroiden verkkokauppa tulee kasvamaan, mutta se on silti vielä noin puoliprosenttia kaikesta päivittäistavaramyynnistä. Kasvumahdollisuuksia siis on, sanoo Luoto.

Alan yrittäjällä Ville Kuusistolla on vankka usko verkkoruokakauppojen menestykseen. Ekamarketin toimitusjohtaja Kuusisto kertoo, että alkuvuosi on todistanut kasvun. Hän kertoo, että kasvu on ollut mahdollista, koska nyt verkkoruokakauppoja on enemmän.

– Totuus on se, ettei palveluita ole käytetty aikaisemmin, koska niitä ei ole ollut saatavilla.

Oulussa toimiva Ekamarket järjestää ensimmäisenä Suomessa verkkoruokakaupan joukkorahoituksen. Syynä on toive kehittää palvelua ja laajentua Helsinkiin.

– Aloitimme pilottijakson Oulussa reilu kaksi vuotta sitten ja näimme, että tämä olisi meille hyvä markkina-avaus, kertoo Kuusisto.

Etuna robotiikka

Verkossa tapahtuva ruuan myynti ja jakelu on Kuusiston mukaan mahdollista toteuttaa nopeasti. Nopeutta voidaan kehittää robotiikan ja automaation avulla.

– Tavoitteenamme on varasto, joka on pitkälti hoidettu robotiikan ja automaation avulla. Tavaroiden keruu on silloin nopeampaa.

Päivittäistavaraverkkokaupoissa kuluttajia on mietityttänyt hinta. Kuusiston mukaan tuotteiden hinnat eivät ole verkkokaupoissa myymälöitä suurempia.

– Myymälät suunnitellaan niin, että nälkäiset ihmiset tekevät heräteostoksia. Verkkokaupassa tuotteet eivät ole edullisempia, mutta kassin kokonaishinta on edullisempi.

Asiakkaina kaupungin lapsiperheet?

Päivittäistavaroiden verkkokauppaa harjoittaa Ekamarketin lisäksi muun muassa Alepa, Sannan ruokakassi, Kesko ja S-ryhmä.

Verkkoruokakaupat toimittavat ruoka-ainekset yleensä joko kuluttajan ovelle tai noutopisteelle.

Tällä hetkellä parhaiten menestyvät "klikkaa ja hae" -palvelut, kertoo PTY:n Luoto.

– Esimerkiksi Keskon kauppiaat ovat ottaneet käyttöön noutopisteitä ja S-ryhmällä on Turussa noutopiste.

Verkkoruokakauppojen käyttö on yleisempää kaupungissa kuin maalla. Verkkoruokakaupat tavoittelevat asiakkaikseen useimmiten lapsiperheitä.

– Verkkoruokakaupat pystyvät varmaan parhaiten palvelemaan lapsiperheitä, joiden arki on kiireinen, toteaa Luoto.