Verkkokauppa.com julkaisi "Älä osta näitä" -listansa – katso kaupan eniten palautetut ja huolletut tuotteet

Verkkokauppa.com julkaisi perjantaina listan kuluvan vuoden huolletuimmista ja palautetuimmista tuotteistaan. Kodinelektroniikkaa myyvä liike on julkaissut listoja jo useina vuosina.

Ratkaisua perustellaan muun muassa sillä, että laadukas ja hyväksi havaittu laite kestää todennäköisesti pidempään ja asiakas saa siitä parempaa vastinetta rahoilleen. Lisäksi kauppa haluaa asiakkaiden pystyvän tekemään valveutuneita ostospäätöksiä.

Kauppa kehottaa suoraan välttämään listan huolletuimpia ja palautetuimpia tuotteita.

Kaikkein palautetuin tuote vuonna 2018 on Verkkokaupan mukaan Asus-merkkinen RP-AC66 Dual-band -WiFi toistin, jonka palautusprosentti on 38,46. Yhtä paljon palautettiin listan kakkossijaa pitävää COOD-E TV 4K -mediasoitinta.

Huolletuin tuote taas on FitBit Charge 2 -aktiivisuusranneke, josta huoltoon on toimitettu jopa 78,13 prosenttia ostetuista tuotteista.

Kauppa listaa myös palautetuimmat ja huolletuimmat puhelimet. Eniten puhelimista palautettiin 64 gigan muistilla varustettua Ulefone X -Android-puhelinta. Kaikkiaan 28 prosenttia tuotteen ostajista palautti puhelimen.

Huolletuin puhelin taas on 32 gigan muistilla varustetu Caterpillar CAT S60 -Android-puhelin. Myydyistä puhelimista huoltoon toimitettiin yhteensä puolet.

Tänä vuonna on listaan on lisätty myös huolletuimmat ja palautetuimmat kuulokkeet, pienkoneet ja suosituimpien kuulokkeiden ja puhelinten palautus- ja huoltoprosentit.

Palautetuimmat tuotteet vuonna 2018, top 10:

Prosenttiluku kertoo palautettujen tai huollettujen osuuden myydyistä.

1. 38,46 %, Asus RP-AC66 Dual-band -WiFi-toistin 38.46%

2. 38,46 %, COOD-E TV 4K -mediasoitin 38.46% 64123

3. 38,24 %, One For All SV9480 -aktiivinen DVB-T/T2 -sisäantenni LTE-suodattimella, 48 dB

4. 38,10 %, HQ 150W invertteri, 24V -> 230V + USB-virta

5. 29,33 %, Kingston Valueram 2 GB 1333 MHz Single Rank DDR3, CL9 muistimoduli

6. 28,57 %, Deltaco SlimPort - HDMI-sovitin, 0.2m valkoinen.

7. 28,21 %, Motorola-itkuhälytin MBP8

8. 28,00 %, Ulefone X -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta

9. 27,27 %, Adam A7X -aktiivinen 2-tie kaiutin, 1kpl

10. 25,81 %, Roland XLR-RCA -audiokaapeli, 1,5 m

Huolletuimmat tuotteet vuonna 2018, top 10:

1. 78,13 %, Fitbit Charge 2 -aktiivisuusranneke, black, L

2. 66,04 %, Milla & Måns SoHo -yhdistelmävaunut, musta

3. 55,17 %, Philips HR1887/80 Viva Collection -mehupuristin

4. 50,00 %, Caterpillar CAT S60 -Android-puhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta

5. 40,71 %, Bose QuietControl 30 -Bluetooth vastamelunappikuulokkeet, musta

6. 40,54 %, Skullcandy Method Wireless -Bluetooth nappikuulokkeet urheiluun, Navy Blue

7. 38,10 %, Sennheiser CX 5.00I -nappikuulokkeet, valkoiset

8. 37,84 %, Sennheiser Momentum In-Ear iPhone -tulppakuulokkeet

9. 32,00 %, KitchenAid Artisan 5KSB5553EOBO-tehosekoitin, musta

10. 32,0 0%, JBL E65BTNC -Bluetooth-vastamelukuulokkeet, sininen

Palautetuimmat puhelimet vuonna 2018, top 5:

1. 28,00 %, Ulefone X -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta

2. 20,69 %, Xiaomi Mi Mix 2S -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta

3. 16,67 %, Talkase T3 3G -puhelin, musta/valkoinen

4. 14,58 %, Ulefone Armor 5 -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, musta

5. 9,09 %, Motorola Moto E5, Android-puhelin Dual-SIM, 16 Gt, harmaa

Huolletuimmat puhelimet vuonna 2018, top 5:

1. 50,00 %, Caterpillar CAT S60 -Android-puhelin Dual-SIM, 32 Gt, musta

2. 19,44 %, Talkase T3 3G -puhelin, musta/valkoinen

3. 17,20 %, Nokia 8 -Android-puhelin Dual-SIM, 64 Gt, sininen

4. 12,50 %, Doro 6526 -simpukkapuhelin. hopea

5. 11,54 %, Doro 8035 Android-puhelin, sininen

Lisää Verkkokauppa.comin tuotteiden huolto- ja palautusprosentteja löydät täältä.